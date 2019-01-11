السعودية تنجز تسعير الطرح الرابع من سندات دولية بـ 7.5 مليارات دولار

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة المالية السعودية أمس أنها أتمت تسعير الطرح الرابع من السندات الدولية بمبلغ قدره 7.5 مليارات دولار.

وأوضحت وزارة المالية السعودية أنها «أتمت بنجاح تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين».

وأوضحت الوزارة أن «إجمالي الطرح بلغ 7.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 28.12 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، 4 مليارات دولار ما يعادل 15 مليار ريال سعودي لسندات 10 سنوات استحقاق 2029 و 3.5 مليارات دولار تعادل 13.12 مليار ريال لسندات 31 سنة استحقاق 2050.

وأضافت الوزارة أن «هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 27.5 مليار دولار ( 103.12 مليارات ريال)».