المستهلكون في الإمارات: هاتفي أهم من محفظتي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

«أنا وعائلتي ومحفظتي» عنوان دراسة تحليلية حديثة كشفت زيادة اعتماد المستهلكين في الإمارات على هواتفهم الذكية في عمليات الدفع اليومية، بعد تعرّض سلوكيات وتوجهات المستهلكين لتحولات جذرية في عصر الرقمنة.

وعبّر 63% من المشاركين في الدراسة عن أنهم يفضلون فقدان محافظهم النقدية على فقدان هواتفهم الذكية بالمقارنة مع 59% عالمياً، في مؤشر إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في تطبيقات الدفع الإلكتروني في الدولة.

وتحلل الدراسة، التي شملت 2500 مستهلك من الإمارات، العوامل التي تؤثر في سلوك المستهلكين وخياراتهم، وكيف ستغيّر توجهات المستهلكين في المستقبل، وعزت الدراسة رغبة المزيد من المستهلكين في الدفع عبر هواتفهم الذكية إلى تمتع الدولة بنسبة كبيرة من الشباب.

وأبدى ما يقرب من نصف المستهلكين، الذين تم استبيانهم، إعجابهم الشديد بدور الهاتف الذكي في مساعدتهم على إدارة جدولهم اليومي. وعلى الرغم مما شهدته البيانات العالمية من اختراق أخيراً، فإن 78% من المستهلكين في الإمارات أبدوا ارتياحهم بشأن إفصاح بياناتهم الشخصية لتجار التجزئة ومؤسسات أخرى.

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