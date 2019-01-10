دراسة تتوقّع ارتفاع الأجور في الإمارات العام الجاري

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقّعت دراسة حديثة، أن ترتفع الأجور والرواتب في الإمارات العام الجاري بناءً على استطلاع شمل أكثر من 600 مؤسسة.

وجاء في استطلاع أجرته مؤسسة كورن فيري للاستشارات، أن نحو 65% من المؤسسات والهيئات المشاركة أعربت عن تأكيد توقعاتها بارتفاع الأجور والرواتب في الدولة العام الجاري، إلا أنها لم تحدد نسبة الزيادة المتوقعة.

لكن مدير كورن فيري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاريس باهتيا قال، إن نسبة زيادة الأجور والرواتب سوف تعتمد على تحسن الأداء الاقتصادي العالمي والإقليمي في الأشهر المقبلة.

وأضاف باهتيا، إنه في ظل توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي فإن الزيادات في الأجور والرواتب يمكن أن تتراوح بين 2.5 و4.5%.

ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق العام في الارتفاع، ويدفع النمو الاقتصادي الإقليمي ومعدل التوظيف أيضاً، وبالتالي يرفع احتمالات ارتفاع الأجور في الإمارات والسعودية وفق ما قاله ليث رامزي مدير عام مجموعة بيج العالمية المتخصصة في التوظيف.

وتوقّع ليث رامزي، أن يستمر ارتفاع الأجور ومعدل التوظيف في العام الجاري، مشيراً إلى أن الرواتب المعفاة من الضرائب لم تعد كافية للحفاظ على أعلى المواهب.



