«دبي الإسلامي» يعتزم إصدار صكوك

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار محتمل لصكوك، أمس، أن بنك دبي الإسلامي عيّن عدداً من البنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل الإصدار.

وستحاكي الصكوك الدائمة من الفئة الأولى التي سيصدرها البنك بعض خصائص الأسهم، لأنها لن يكون لها تاريخ استحقاق. وتشير الوثيقة إلى أن الصكوك المزمع إصدارها غير قابلة للاستدعاء خلال ٦ سنوات.

وعيّن البنك، نفسه، وبنوك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وأبوظبي الأول، وإتش. إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وبيتك كابيتال، والشارقة الإسلامي، وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة المحتملة التي ستكون من الحجم القياسي، الذي عادة ما يكون فوق 500 مليون دولار.