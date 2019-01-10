«أبراج» تعتزم تحويل 10 ملايين دولار ديوناً إلى أسهم في شركة نيجيرية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تعتزم مجموعة أبراج تحويل قروض قدرها 10 ملايين دولار لشركة سي اند أي للتأجير، إلى أسهم في الشركة النيجيرية.

ويأتي اقتراح تحويل الديون إلى أسهم بعد استحقاقها في عام 2018 وفق ما نقلته بلومبرغ عن صحيفة ذا نيشن النيجيرية.

وأعلنت شركة سي اند أي للتأجير أمس أن ممثلين عن مجموعة أبراج ومديري صندوق اريوس افريقيا، أكدوا نيتهم تحويل القرض إلى أسهم في اجتماع مجلس الإدارة لشركة سي اند أي الذي عقد في ديسمبر عام 2018.

وقال اندرو اوتيك عديبي مدير عام شركة سي اند أي ان صفقة تحويل القرض إلى أسهم سوف تكون إيجابية للشركة وتحسن الهيكل المالي لها وتساهم في تحسين مركزها إلى حد كبير بحيث تستطيع جمع مزيد من المال من السوق في الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الشركة قد أعلنت في ديسمبر عام 2018 عن نيتها لإعادة هيكلة رأس مالها من المدفوع والأسهم عن طريق ضم كل أربعة أسهم عادية في سهم واحد عادي بقيمة 50 كوبو (نصف نايرا نيجيرية).