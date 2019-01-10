«يوروموني»: «أبوظبي الأول» يثبت جدارته

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مؤسسة «يوروموني» العالمية للاستشارات المالية أن «بنك أبوظبي الأول» حقق نجاحاً إلى حد بعيد في تجربة اندماجه، وأن الأوساط المصرفية العالمية ترصد هذا النجاح باهتمام واحترام على نطاق واسع.

ونشرت المؤسسة أمس عبر موقعها الشبكي تقريراً خاصاً عن البنك بعنوان («بنك أبوظبي الأول» يثبت جدارته).

ورصد التقرير تجربة اندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«التجاري الأول» في «بنك أبوظبي الأول» منذ الإعلان عنها في 2016 وإتمامها في أبريل في 2017.

وذكر تقرير «يوروموني» أن نجاح تجربة «بنك أبوظبي الأول» أعطت انطباعاً رائعاً عن القطاع المصرفي في منطقة الخليج بصفة عامة، وأضاف أن الميزة الأهم هي تحقيق هذا الانطباع في غضون زمن يعد قياسياً، ذلك أن البنك بدأ يحقق نتائج إيجابية منذ سبتمبر 2018.

وأوضح التقرير أن «بنك أبوظبي الأول» لا يزال يسعى إلى تحقيق نجاحات أخرى ولديه طموح بأن يصبح أكبر بنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبدو عازماً على تحقيق هذا الطموح قريباً.