ماغنيت: الإمارات تستحوذ على %30 من صفقات الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

حافظت دولة الإمارات على صدارة دول المنطقة بيئة أكثر نشاطاً في الاستحواذ على الشركات الناشئة، حيث أتمت إجراء ما يناهز 30% من الصفقات الاستثمارية في شركات ناشئة متمركزة في الدولة، تليها مصر التي تعد منظومة الشركات الناشئة الأسرع نمواً، بنسبة أعلى بـ 7% من السنة الماضية، ووصول مجموع الاستثمارات إلى 893 مليون دولار أميركي، وفقاً لتقرير شركة ماغنيت السنوي.

وأصدرت شركة ماغنيت أمس، تقريرها بعنوان «تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لسنة 2018.

ويقدم التقرير تحليلاً معمقاً لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة، ويسلط الضوء على النمو القوي للمجال، مع عدد قياسي للصفقات الاستثمارية، وزيادة إجمالي التمويل بنسبة 31% مقارنة بسنة 2017.

وحسب فيليب بحوشي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماغنيت، «فهذا مؤشر جد إيجابي، فقد شهدت سنة 2018 دخول مستثمرين عالميين إلى الساحة المحلية أكثر من ذي قبل، وإنشاء برامج تسريع جديدة في المنطقة، وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية التي تستهدف تشجيع الابتكار، وإنشاء شركات محلية كبيرة لرأس المال الاستثماري لصناديق جديدة لمنح المزيد من التمويل».

وقال أمير فرحة، الشريك الإداري لدى بيكو كابيتال، وأحد المستثمرين في واحد إينفست، في تعليق له حول مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لقد أصبحت الهيئات التنظيمية تتبع نهجاً استشرافياً مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، كما أنها تروج لمبادراتها الخاصة لتشجيع ريادة الأعمال».

لا تزال التجارة الإلكترونية حاضرة في الساحة، حيث حصلت على 11%من مجموع الصفقات، يليها مجال النقل والتوصيل الذي جاء في المرتبة الثالثة في القطاعات الأكثر شعبية من حيث عدد الصفقات لسنة 2018، بنسبة تعادل 10% من مجموع الصفقات.