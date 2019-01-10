64 مليون مشاهدة لتغريدات هيئة تنظيم الاتصالات في 2018

المصدر: دبي- البيان

حققت تغريدات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 64 مليون مشاهدة خلال عام 2018.

حيث نشرت الهيئة أكثر من 5613 تغريدة، محققة أكثر من 302 ألف زيارة لصفحتها في تويتر. هذا كما نشرت أكثر من 1062 صورة ومقطع فيديو على صفحتها في موقع انستغرام، نالت أكثر من 89 ألف إعجاب، أما على موقع فيسبوك فقد وصل عدد معجبي صفحة الهيئة لأكثر من 61 ألف معجب.

وتعكس هذه الأرقام الأهمية الكبيرة، التي توليها الهيئة لوسائل التواصل الاجتماعي، لما لها من دور مهم في توعية الجمهور، وتسليط الضوء على المواضيع التي تعنيهم.

وحول أهمية وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نحن في الهيئة نستخدم قنوات التواصل الاجتماعي ضمن استراتيجية متكاملة توظف القنوات كافة لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع.

وذلك استلهاماً لتجربة القيادة الرشيدة في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع. وقد أطلقنا في العام 2018 حملات توعوية عدة في مجالات كالأمن الإلكتروني، والوعي الثقافي والمجتمعي، وسلامة الأطفال، ونحن ماضون في الخطة نفسها مع تطويرها لتستوعب المستجدات في 2019».