«سمارت وات» الإماراتية تسعى لخفض انبعاثات الكربون في الدولة بنسبة %20

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

دشنت شركة «سمارت وات» أعمالها وخدماتها في العاصمة أبوظبي، لتقديم حلول طاقة شاملة ومتكاملة مع تخطيطها للتوسع وزيادة أعمالها في إمارات الدولة كافة، إلى جانب أهدافها للتوسع الخارجي عبر شركاتها مع شركات عالمية وإقليمية في السعودية وهولندا.

وقال سعيد بن على أحمد الظاهري، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «سمارت وات»، إن الشركة تضع نصب أعينها هدفاً أساسياً يتمثّل في تحسين معدل كفاءة الطاقة الكهربائية مقارنةً بالتكلفة.

وأضاف الظاهري، في تصريحات صحافية أمس، أن الهدف الأساسي لمؤسسي الشركة يتمثل في زيادة الكفاءة العامة لاستهلاك الطاقة في دولة الإمارات، من خلال توفير حلول طاقة متكاملة لمُشغّلي شبكات الكهرباء والطاقة.

وقال د. سامح الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت وات» وأحد المؤسسين المشاركين، إن منصة «سمارت وات» لا تستهدف توفير إدارة فورية وفعّالة لعملية استهلاك الطاقة وفهم دقيق لخصائصها فقط، ولكنها تسهم أيضاً في تصميم حلول منخفضة التكلفة من شأنها تطوير أداء الشبكات، فضلاً عن تقليل الاستهلاك العام لموارد البلاد الطبيعية.