«إكويتاتيفا» توزع 11.98 مليون دولار أرباحاً لصندوق «الإمارات ريت»

المصدر: دبي- البيان

تعتزم مجموعة إكويتاتيفا، مديرة صندوق «الإمارات ريت»، توزيع الأرباح المؤقتة الأولى عن العام المالي 2018 لصندوق «الإمارات ريت» (CEIC) المحدود.

وتبلغ الأرباح المؤقتة المتعلقة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، نحو 11.98 مليون دولار أو 0.04 دولار للسهم العادي. وهذا يمثّل عائدات ربحية سنوية موزعة قدرها 8.6%.

وسيتمّ دفع هذه الأرباح الموزّعة يوم 31 يناير 2019 أو قبل ذلك، هي أول دفعة من الأرباح الموزّعة للعام المالي 2018. وتنوي إكويتاتيفا أن تواصل توزيع الأرباح على المساهمين في الصندوق مرتين سنوياً. هذا ولكي يحقّ للمساهمين الحصول على الأرباح، يجب أن يكونوا من حملة الأسهم، وأن تكون أسماؤهم مدوّنة في السجل عند إغلاق السوق يوم 23 يناير 2019.