«إنفستكورب» تستحوذ على «يوبيسينس» البريطانية مقابل 35 مليون استرليني

المصدر: المنامة- البيان

أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أن ذراعها الاستثمارية، «إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز».

والمتخصصة في الاستحواذ على شركات التكنولوجيا متوسطة الحجم، أكملت شراء مجموعة «سمارت سبيس» التابعة لشركة «يوبيسينس» البريطانية، بما في ذلك علامة «يوبيسينس» التجارية، مقابل مبلغ يصل إلى 35 مليون جنيه استرليني. ويشكل هذا الاستثمار صفقة الاستحواذ الخامسة، التي يجريها «صندوق التكنولوجيا الرابع» التابع لـ«إنفستكورب».

وقال جيلبرت كامينيتسكي، مدير تنفيذي ورئيس وحدة الاستثمار في شركات التكنولوجيا الخاصة لدى إنفستكورب: «تمثل «يوبيسينس» إضافة مهمة إلى محفظة استثمارات «إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز»، وتنبع أهمية هذه المنصة من كونها تمثل حلاً مبتكراً في مجال الإنترنت ضمن القطاع الصناعي.

حيث تساعد العملاء على مراقبة سير العمليات في المواقع الصناعية بشكل لحظي، كما أننا على دراية بمستوى الكفاءة العالية والخبرات التي يمتلكها فريق إدارة الشركة. ونسعى إلى توظيف خبراتنا الطويلة في دعم «يوبيسينس» لتحقيق أهدافها الطموحة للنمو والتوسع».

بدوره، قال آندي وارد، العضو المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في «سمارت سبيس»: «تسعدنا الشراكة مع إنفستكورب، وندرك مدى الخبرة التي تمتلكها المؤسسة في دعم شركات التكنولوجيا والبرمجيات وتعزيز قدرتها على النمو من خلال استثماره فيها.

ومن شأن هذه الخبرة، بجانب فهم إنفستكورب العميق لطبيعة أعمالنا، دعم الشركة في تحقيق أهدافها المستقبلية على صعيد النمو والربحية والدفع قدماً بجهودها في مجال الابتكار. ويأتي هذا الاستثمار من جانب مؤسسة مالية عريقة كدليل على مدى جاذبية محفظة منتجاتنا».