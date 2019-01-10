المؤشرات تعود للدائرة الخضراء بدعم الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عادت الأسهم المحلية للصعود بعدما أغلقت أمس في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية ناهزت 3.2 مليارات درهم مدعومة بشكل رئيس بالأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات وعمليات شراء متواضعة للأجانب والمؤسسات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.44% إلى مستوى 2539.75 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.53% ليغلق عند مستوى 4953.24 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 223.3 مليون درهم، منها 118.6 مليوناً في دبي، و104.7 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 155.9 مليون سهم موزعة بواقع 135.2 مليوناً في دبي، و20.7 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

جاءت مكاسب سوق دبي بدعم ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.94% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.04% وأرابتك 1.93% والاتحاد العقارية 1.42% وإعمار مولز 0.56%.

كما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.16% بفضل صعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.8% مقابل هبوط الإمارات دبي الوطني 0.44%. وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.73% بعد ارتفاع سهم دبي للاستثمار 0.77% وسوق دبي المالي 1.58%. وصعد قطاع النقل 1% مع ارتفاع أرامكس 2.24% فيما استقر سهم العربية للطيران.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في دبي بقيمة 18.85 مليون درهم، ليغلق عند 4 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 14 مليون درهم، ليصل إلى 5.06 دراهم، ثم سهم دبي للاستثمار بتداولات بقيمة 11.5 مليون درهم، ليقفل عند 1.31 درهم. وحقق سهم اكتتاب أكبر ارتفاع بنسبة 10% ليغلق عند 0.26 درهم، فيما كان سهم مصرف السلام السودان الأكثر تراجعاً بنسبة 5.34%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.8% مع ارتفاع سهم أبوظبي الأول 0.84% وأبوظبي التجاري 0.61% وأبوظبي الإسلامي 1.22%. وزاد قطاع الاتصالات 0.35% بفعل ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع الطاقة 0.31% بدعم مكاسب سهم طاقة بنسبة 4.04%.

وتصدر بنك أبوظبي الأول النشاط في سوق العاصمة بسيولة 37.85 مليون درهم، ليغلق عند 14.34 درهماً.

الأجانب

مال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 36.2 مليون درهم، منها 16.16 مليوناً للخليجيين، و20 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 36.2 مليون درهم، موزعة بواقع 1.68 مليون للعرب، و34.5 مليوناً للمواطنين.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.61% إلى 3084.43 نقطة بعد التداول على 335.23 ألف سهم بقيمة 3.39 ملايين دولار من خلال 138 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 10.2 آلاف عقد بقيمة 1.48 مليون درهم من خلال 25 عملية.

افصاح

أعلنت شركة «ريم للاستثمار» أن شركتها المملوكة لها بالكامل «ريم للتطوير»، دخلت بعقد مقاولة بناء مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، لتعمير برج سكني على الأرض الواقعة في مشروع «نجمة أبوظبي» في جزيرة الريم.