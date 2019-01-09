بنك المشرق يتيح إجراء معاملات «باي سامسونغ»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق تقديم خدمة تسمح للعملاء بربط بطاقاتهم الائتمانية بخدمة «باي سامسونغ Samsung Pay» مباشرة عبر تطبيق «سناب» بما يمكنهم من تسديد الدفعات بشكل أسرع وأكثر سهولة وأماناً.

وقال عارف الرملي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإلكترونية والابتكار في المشرق: «لطالما كان بنك المشرق في طليعة قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لعب دوراً ريادياً في دعم رؤية البلاد في التحول إلى مجتمع ذكي. نحن نبتكر باستمرار لضمان منح عملائنا تجربة خدمات مصرفية سلسة.

وقد لاحظنا تزايد شعبية استخدام المحفظة المتنقلة في معاملات اللايف ستايل، لا سيما مشتريات التجزئة اليومية، وتسمح هذه الخدمة الجديدة بإجراء المعاملات غير النقدية بصورة فورية، بما يسهل حياة الجميع».