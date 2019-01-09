«بلومبرغ»: مركز دبي المالي العالمي ينافس «كناري وارف»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت وكالة بلومبرغ أمس أن مركز دبي المالي العالمي ينافس مركز «كناري وارف» المالي في لندن، حيث توسع دبي منطقتها المالية الحرة ثلاثة أضعاف لتصل إلى حجم «كناري وارف»، حتى مع المنافسة التي تواجه الإمارة من مراكز مالية أخرى إقليمية.

وستتضمّن المرحلة الجديدة من المركز تطوير 13 مليون قدم مربعة من المساحات الحيوية والمحفّزة للابتكار، ستشكّل امتداداً حيوياً للبيئة المتكاملة التي يحتضنها، وسيتم تخصيص 3.5 ملايين قدم مربعة فقط لمواقف السيارات.

يذكر أن مساحة كناري وارف، مركز لندن المالي، تبلغ 16 مليون قدم مربعة.

وقد أسهم مركز دبي المالي العالمي الذي افتتح عام 2004 في تحويل المدينة إلى المركز المالي والمصرفي الأول في المنطقة وجذب العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل جولدمان ساكس وجي بي مورجان وتشيس إن كومباني، فضلاً عن صناديق إدارة أموال وأصول وشركات تأمين لما يوفره من مكان للمقر من دون ضرائب لمدة 50 عاماً.

وبدأ المركز في السنوات الماضية في جذب مؤسسات مالية أسيوية وأفريقية من أجل التوسع بعد انحسار أسواقها المحلية، وممارسة عملياتها في أبوظبي والرياض.

وحافظت دبي على مكانتها مركزاً مالياً إقليمياً على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.

وأكدت تلك المكانة مؤشرات عالمية مثل مؤشر زي ين لمراكز المالية العالمية الذي وضع دبي في المرتبة الأولى إقليمياً، وصعودها عالمياً أربعة مراكز إلى المرتبة الخامسة عشرة.

يذكر أن مركز دبي المالي العالمية يحتضن ألفي مؤسسة يعمل بها 22 ألف موظف.