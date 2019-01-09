«الأوراق المالية» تطرح مشروع أسواق المال المستدامة للمناقشة

المصدر: أبوظبي ـ وام

طرحت هيئة الأوراق المالية والسلع الخطة الرئيسية لمشروع أسواق المال المستدامة للهيئة على موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف الحصول على آراء وملاحظات العاملين بصناعة الأوراق المالية عليها حتى تاريخ 31 يناير الجاري وذلك قبل إصدارها رسميا.

يأتي طرح خطة مشروع أسواق المال المستدامة منسجماً مع التزام دولة الإمارات على المستوى الوطني بالتنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى جعل الإمارات من بين أفضل دول العالم.

وانطلاقا من هذه الحقيقة فإن خطة أسواق المال المستدامة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل وعلى النحو الذي يواكب الأجندة الوطنية للدولة.

وتشكل الأسواق المالية شريان الحياة للاقتصاد من خلال توجيهها للسيولة واستخدامها على نحو كفؤ، وبالتالي فإن أسواق رأس المال ستكون محفزة للتنمية المستدامة من خلال زيادة التمويل القائم على السوق، والذي يكمل الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية المستدامة.

ووفقا لأحدث التقارير المتخصصة فإن دور هيئات الأوراق المالية في التنمية المستدامة يتلخص في تسهيل عملية تدفق الاستثمار وعلى نحو يخدم التنمية، وذلك إلى جانب تعزيز الإفصاح المتعلق بالاستدامة للشركات وتعزيز حوكمة الشركات وتحسن نوعية الإفصاح عن البيانات وغيرها من الواجبات.

وتهدف خطة المشروع إلى توفير قنوات لتمويل المشاريع المستدامة بما في ذلك التي تدعم البيئة والاقتصاد والمجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على ممارسة أحدث الأساليب المتبعة في هذا المجال وخلق الوعي لدى جميع الجهات.