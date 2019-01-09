تعاون أراضي دبي و«أبوظبي الإسلامي» في مبادرة ترويج العقارية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي بشأن الحلول المصرفية للخدمات والمعاملات العقارية لمبادرة ترويج العقارية (ترويج).

وقام بالتوقيع على المذكرة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بينما وقّعها ممثلاً عن المصرف كل من فيليب كينج رئيس المجموعة المصرفية للأفراد، وطارق عبدالله أحمد رئيس التمويل العقاري الإسلامي، بحضور ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري.

وأشار سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة، إلى أن الدائرة تبحث باستمرار عن أفضل الشركاء في دولة الإمارات ، لتقديم الحلول المثلى في جميع المجالات، بما في ذلك الحلول المصرفية:

وأضاف: «يعد مصرف أبوظبي الإسلامي من المؤسسات المالية المرموقة في الدولة، ويمتلك قاعدة متعاملين قوية، إلى جانب قدرته على توفير الحلول المتقدمة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي خدمات تبحث عنها أعداد متزايدة من المتعاملين العقاريين داخل الدولة وخارجها.

ومن شأن هذه المذكرة أن تسهم في الترويج لعقارات دبي، وأن تعمل على استقطاب شرائح واسعة من المتعاملين الذين يجدون في خدمات المصرف حلولاً مثالية تلبي احتياجاتهم».

من جهته قال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: « نحرص على مواصلة لعب دور رئيس في تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها مركزاً عقارياً بارزاً للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مناسبة تصل إلى نصف القيمة الإجمالية للعقار.

وفي الوقت ذاته، فإننا نبدي استعداداً تاماً لإقامة علاقة طويلة الأجل مع حكومة دبي من خلال مشاركتنا في مبادرة «ترويج»، وتسهيل تدفق رأس المال العالمي إلى قطاع العقارات في الإمارة».