بنك الفجيرة الوطني يشارك في مؤتمر الإمارات وأفريقيا للذهب

المصدر: دبي- البيان

شارك بنك الفجيرة الوطني في مؤتمر الإمارات وأفريقيا للذهب الذي تستضيفه بورصة دبي للذهب والسلع ومجموعة آي بي إم سي للمهنيين الماليين،.

وقال أجاي ساليا، مدير وحدة المعادن الثمينة والألماس في بنك الفجيرة الوطني، على هامش المشاركة: "يواجه قطاع المجوهرات العالمي تحديات بسبب التوترات السياسية والجغرافية، ونقص البنوك العاملة في مجال تمويل السبائك بسبب انخفاض العائدات على رأس المال، وبالنسبة إلى دولة الإمارات ، لمسنا تحسناً ثابتاً في حجم التجارة ويعزى هذا الدفع الإيجابي إلى الجهود التي بذلها مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات والهيئة الاتحادية للضرائب والسلطات الحكومية من أجل إعفاء الشركات العاملة في مجال المجوهرات من الضريبة على القيمة المضافة.