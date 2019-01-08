«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تطلق أول مجلس للمرأة على مستوى القطاع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن تأسيس أول مجلس للمرأة على مستوى قطاع خدمات الاتصال في إطار التزامها بتمكين المرأة وتأكيداً على الدور الريادي والمؤثر للسيدات في جميع القطاعات الحيوية عبر الدولة.

ويعزز مجلس المرأة مكانة الشركة في تمكين الموظفات اللواتي يشكلن 29 في المئة من القوى العاملة فيها، إضافة إلى ذلك شكّلت الإناث نسبة 40 في المئة من الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً، الأمر الذي يجسد التزام الشركة بقيم المساواة والتناغم ونشرها في المجتمع الإماراتي.

وتتمثل رؤية المجلس في تحسين عمليات التواصل والتعاون والتعلم لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها وتطوير قدراتها للعب دورها الحيوي على جميع المستويات والأصعدة بهدف تحسين الأداء العام للموظفات، إضافة إلى الاهتمام بصحتهن وسعادتهن وضمان مشاركتهن في جميع المبادرات المحلية على النحو الأمثل.

وسيسعى المجلس عبر تبني هذه القيم الأساسية إلى دعم المرأة في مكان العمل وإشاعة روح السعادة والمساواة لدى الموظفين عبر إطلاق مبادرات تسهم في خلق ثقافة من التعاون تدعم الاتجاه المستقبلي لتتبوأ النساء مراكز قيادية في جميع الأقسام وتحسين كفاءة الموظفات ودعم مشاركتهن في جميع العمليات.

وذكرت حنان أحمد رئيس مجلس المرأة، أن تأسيس المجلس يجسد المساعي المستمرة لضمان التعاون والتناغم بين الموظفين، كما يؤكد ريادة الشركة كمؤسسة إماراتية تستشرف المستقبل وتدعم الأجندة الوطنية لتمكين المرأة وريادتها عبر الإمارات.. مؤكدة الالتزام بالعمل لدعم المرأة والاستمرار برؤية الدولة والشركة لتعزيز المساواة على مستوى القطاع وفي المجتمع كله.