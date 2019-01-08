شراكة استراتيجية تجمع بين مشروع الرحّالة وسوني

المصدر: دبي- البيان

أبرمت مجموعة الأهلي القابضة مذكرة تفاهم مع شركة سوني للحلول المهنية في الشرق الأوسط وأفريقيا لتكون بداية شراكة استراتيجية فريدة نحو تطوير القطاع الإعلامي من خلال «الرحّالة»، المشروع المتكامل الأول من نوعه في العالم لتمكين رواد الأعمال والمجتمعات الإبداعية في المنطقة، والمزمع إطلاقه هذا العام.

وقّع مذكرة التفاهم كل من محمد خماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة ومشروع الرحّالة، وروب شيرمان، المدير العام لشركة سوني للحلول المهنية في الشرق الأوسط وأفريقيا. بموجب الاتفاقية، تتعاون سوني في إطار مجموعة من الخدمات بما في ذلك توفير التجهيزات والمعدات، التطوير المشترك للبرامج، والفعاليات، بالإضافة إلى إتاحة فرص دخول الأسواق لمجتمع أعضاء الرحّالة.