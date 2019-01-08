2.9 مليار مكاسب الأسواق بدعم الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بقيت أسواق الأسهم المحلية في الدائرة الخضراء بختام تعاملات أمس وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 2.9 مليار درهم مدعومة بشكل رئيسي من الأسهم القيادية لا سيما في قطاع البنوك، بينما بقيت السيولة تراوح مكانها دون 250 مليون درهم مع انتظار المستثمرين للإعلان عن نتائج وتوزيعات الشركات السنوية.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 4934.28 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والإستثمار والعقار والإتصالات، فيما زاد سوق دبي بنسبة 0.14% ليستقر عند 2534.8 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والتأمين والنقل والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 248.94 مليون درهم، منها 148.94 مليون في دبي، و100 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 194.62 مليون سهم، موزعه بواقع 173.47 مليون في دبي، و21.15 مليون في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 4173 صفقة.

سوق أبوظبي

جاءت مكاسب سوق العاصمة مدعومة بارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.88% مع صعود أبوظبي الأول 0.99% وأبوظبي التجاري 1.1%، كما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.6% مع صعود الدار 0.62% وإشراق 0.82%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.24% مع صعود سهم اتصالات بالنسبة نفسها، في المقابل انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.46% على أثر هبوط سهم دانة غاز 0.62% وأدنوك للتوزيع 0.43%.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط في سوق العاصمة مستقطباً نحو 34 مليون درهم ليغلق عند 14.22 درهماً، تلاه سهم أبوظبي التجاري بسيولة بقيمة 19.3 مليون درهم، ليستقر عند 8.24 دراهم، ثم سهم اتصالات بتداولات قيمتها 19 مليون درهم وصولاً إلى 16.94 درهماً.

سوق دبي

وفى سوق دبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.33% مع صعود سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.13% في مقابل تراجع دبي الإسلامي 1.38%، كما زاد قطاع النقل 0.62% بعد ارتفاع العربية للطيران 1.92%، فيما انخفض أرامكس 0.25% والخليج للملاحة 0.81%.

في المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 0.17% بفعل انخفاض إعمار العقارية 1% وإعمار للتطوير 0.68%، وإعمار مولز 0.56%، في مقابل ارتفاع أرابتك 2.5% وداماك 1.29% وديار 2.25%. وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.16% مع انخفاض سهم سوق دبي المالي 0.37% وشعاع كابيتال 1.34%.

الأجانب

ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار30.45 مليون درهم، منها 24.16 مليوناً للأجانب، و6.3 ملايين للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 30.45 مليون درهم، موزعة بواقع 29.7 مليوناً للمواطنين، و685 ألفاً للخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم «جي إف إتش» و«العربية للطيران» والاتحاد العقارية» و«أرابتك» و«الدار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «دي إكس بي» و«إعمار مولز» و«إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث واصلت الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 13 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 9 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 13 مليوناً، واتجهوا نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 9 ملايين درهم.

ناسداك دبي

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.34% أو ما يعادل 10.5 نقاط ليغلق عند 3076.06 نقطة بعد التداول على 189.09 ألف سهم بقيمة 3.22 ملايين دولار من خلال 107 عمليات. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 5350 عقداً بقيمة 576.7 ألف درهم من خلال 7 عمليات، حيث ارتفعت عقود «الاتحاد» 4.1% و«أرابتك» 2.5% و«أبوظبي الأول» 0.99%.

بيانات مالية

دعت هيئة الأوراق المستثمرين عند اتخاذهم قراراً ببيع الأسهم أو شرائها، بضرورة الاستناد إلى متابعة أداء الشركات ومطالعة بياناتها المالية بما تتضمنه من ميزانية عمومية وقائمة الدخل، مع إمكانية الاستفادة في ذلك من الإفصاحات الدورية والبيانات.

إفصاحات

أوضحت شركة الإثمار القابضة، المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، في خطاب لسوق دبي المالي، أن ارتفاع كميات التداولات على أسهمها ببورصة الكويت بشكل غير اعتيادي، ليس له علاقة بأي تطورات من قبلها، كما أكدت التزامها بالشفافية.

وافقت عمومية شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا)، المدرجة في بورصتي دبي والكويت، في اجتماعها الذي انعقد يوم الأحد الماضي، على تعديل أغراض الشركة، لتصبح شركة قابضة.

قام مصرف السلام -البحرين المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء ما يعادل 52.36 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 37.848 مليون سهم، إلى 37.90 مليون سهم (1.770 % من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 6 يناير 2019.