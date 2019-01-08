«كريستون مينون» تسهم في تسجيل 4 آلاف شركة في دبي

المصدر: دبي ـ محمد عبد الرشيد

أكد خالد الشمس الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة «كريستون مينون» بالإمارات أن المجموعة المتخصصة في الاستشارات المالية والإدارية بدأت تتوسع في الإمارات من خلال تقديم خدماتها للشركات، وأسهمت في تنفيذ إجراءات تسجيل ما يزيد على 4 آلاف شركة في دبي.

كما تلقت المجموعة إفادات من الشركات الأجنبية بأن إجراءات تأسيس الشركات في دبي والحصول على رخصة تجارية تعد أسهل وأسرع كثيراً من العديد من الدول المتقدمة، فضلاً عن المزايا التي توفرها المدينة من حيث الأمن والأمان وتسهيلات الإقامة للمستثمر وأسرته .

وكذا من حيث تجاوب المسؤولين في الدوائر الاقتصادية مع متطلبات ومقترحات المستثمرين ومنحهم أية تيسيرات ممكنة من أجل ممارسة العمل بنجاح، مشيراً إلى أن إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في دبي ومنح رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي، يسهم في جذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشمس إلى أن الشبكة التي تحتل المرتبة 12 عالمياً في مجال المحاسبة وتصل عوائدها إلى مليار دولار سنوياً، تعتبر أن دبي أصبحت اليوم مركز العالم.

مشيراً إلى أن الإمارة نجحت في جذب أعداد كبيرة من الشركات والمستثمرين من مختلف مناطق العالم إلى أسواقها. وأشاد بالبيئة الجاذبة والصديقة للأعمال التي توفرها دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين من العالم، وقال إن دبي تقدم نموذجاً متميزاً للبيئات الصديقة للأعمال على مستوى العالم.

إجراءات

وقال راجو مينون، الرئيس التنفيذي والشريك المدير لكريستون مينون في مؤتمر صحفي أمس في دبي للإعلان عن الاندماج الاستراتيجي الذي تم بين موريسون مينون وكريستون انترناشيونال: إنه من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية فإن الشركة بأكملها مصممة على تعزيز نطاق خدماتها.

مضيفاً: كنا نقدم في موريسون مينون طوال الـ25 عاماً الأخيرة خدمات مهنية تشمل التدقيق والاستشارات واستشارات الأعمال في دولة الإمارات وعموم المنطقة. لقد مكننا التزامنا وقيمنا التي نعتز بها من النجاح في توسيع نطاق أعمالنا في دولة الإمارات لنصل إلى 9 مكاتب وأكثر من 300 موظف.

وأضاف مينون: شعرنا بالحاجة الماسة إلى الارتباط بواحدة من أكبر شبكات المحاسبة في العالم والنتيجة هي كريستون مينون. تم الانتهاء من جميع الإجراءات الحكومية اللازمة لتغيير الاسم وتم تعديل تراخيصنا التجارية في دولة الإمارات وفقاً لذلك كي تعكس اسمنا الجديد. لن يكون هناك أي تغيير في فريق الإدارة لدينا وسيظل كل واحد من شركائنا ملتزماً بخدمة عملائنا بأكبر قدر من الحماسة والنشاط.

القيم الأساسية لكريستون هي الثقة، الاستجابة، الجودة، النزاهة والتعاون، وتتوافق هذه القيم إلى حد كبير مع قيمنا الأساسية، ونؤمن أنها ستمنحنا عمقاً إضافياً وكفاءة عالمية لتحسين جودة خدماتنا المهنية التي نقدمها لمجتمع الأعمال ككل.

وذكرت صفية حاجي، الشريك في «كريستون مينون» أن استضافة دبي للحدث العالمي إكسبو 2020 سيوجد فرصاً ضخمة .

ولذا استعدت الشركة جيداً لهذا الحدث من خلال توفير باقات متكاملة من الخدمات للمستثمرين الأجانب بدءاً من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص وفتح الحسابات المصرفية والحصول على الإقامات وانتهاءً بالخدمات المتعلقة للامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة وقواعد مكافحة غسيل الأموال، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والاستشارات التكنولوجية وغيرها الكثير.

علاقات

وقال سودير كومار، الشريك ومسؤول الاتصالات في كريستون مينون، بأن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة بشكل أوثق على الاستفادة من الزيادة الكبيرة في العلاقات التجارية المتبادلة بين دولة الإمارات والهند، من أجل زيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفرص الاستثمار بين دولة الإمارات والهند في المستقبل القريب.

مشيراً إلى أن الشركة نظمت حملة ترويجية في الهند لجذب الشركات الهندية للعمل في دبي واقتناص الفرص الاستثمارية التي يوفرها معرض إكسبو 2020.

وأكد أن الشركة تعد وكيلاً ضريبياً معتمداً من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب وتقدم الخدمات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة لنحو 220 شركة في الإمارات إلى جانب تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية المختلفة من دراسات الجدوى وإعداد الدراسات الخاصة بالسوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع جميع المناطق الحرة في الدولة وتوفر خدمات الامتثال لنحو 50% من شركات التأمين العاملة في الدولة.

تكامل استراتيجي

أوضحت صفية حاجي، أن التكامل بشكل استراتيجي بين الشركتين جاء لأنها شبكة عالمية من شركات محاسبة مستقلة، مقرها المملكة المتحدة وتحتل المرتبة 12 بين شبكات المحاسبة المهنية عالمياً، تضم 200 شركة عضو و25 ألف موظف في 125 دولة، وعضواً في منتدى الشركات، ما يوفر مزايا أساسية يمكن أن تستفيد منها قاعدة عملاء الشركة الواسعة.