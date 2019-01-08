توقعات باندماج مزيد من البنوك في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن يشهد قطاع البنوك في الإمارات تسارعاً في حركة الاندماج خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تزايد حدة المنافسة بين البنوك في السوق المصرفية المحلية، فضلاً عن ارتفاع المعايير المحاسبية التي تنتهجها الدولة.

وذكرت أن البنوك باتت تميل إلى إجراء صفقات الاندماج على نحو أكثر من ذي قبل، وخاصة بعد نجاح صفقة اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول في عام 2017، والتي تمخضت عن كيان عملاق مصرفي جديد، وهو بنك أبوظبي الأول. وأشار التقرير أيضاً إلى مباحثات الاندماج الجارية حالياً بين ثلاثة بنوك أخرى يقودها بنك أبوظبي التجاري.

وأضاف أن البنوك الأربعة الأكبر حجماً في الإمارات تستأثر حالياً بنحو 65% من إجمالي القروض الممنوحة في الدولة. وقال صباح البينالي، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسال ستراتيجي»: «يتوقع الناس مزيداً من الاندماج بين مصارف الإمارات ليس من وجهة نظر اقتصادية فحسب، وإنما من وجهة تنظيمية أيضاً، حيث ترغب البنوك في تعزيز ميزانياتها العمومية».