تعاون «ديموكرانس» و«إيه آي جي» لدعم التحول الرقمي في قطاع التأمين

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «ديموكرانس»، شركة تكنولوجيا التأمين الناشئة عن شراكة مع «إيه آي جي الشرق الأوسط وأفريقيا» بهدف تحسين خدمة قاعدة عملائها الحالية، والوصول إلى شرائح عملاء جديدة في سوق التأمين، وتعزيز كفاءة عمليات التشغيل والتوزيع والإدارة لدى المجموعة.

وبموجب الشراكة الجديدة، تم تكليف «ديموكرانس» بدعم التحول الرقمي لعمليات المجموعة الأميركية للتأمين في الإمارات والكويت ومصر، عبر دمج منصة «ديموكرانس» مع قنوات الأجهزة المتحركة والرقمية لخدمة شرائح العملاء الحالية والجديدة للمجموعة.

وتعمل «ديموكرانس» كمزود لحلول الواجهات الأمامية للتوزيع الرقمي وعبر الأجهزة المتحركة لمنتجات التأمين الشخصية، بالإضافة إلى حلول برمجيات الطرف الخلفي لدعم إدارة وثائق التأمين ومطالبات التأمين. ومن خلال هذه الحلول، تعمل «ديموكرانس» على أتمتة الإجراءات التي يغلب عليها أن تكون يدوية، وتمكين مبيعات منتجات التأمين وإدارتها بأقل كلفة، وأعلى كفاءة ممكنة.

وقال ميشيل غروسو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديموكرانس: «ستتيح لنا هذه الشراكة مع «إيه آي جي» فرصة التعاون لتطوير هذا القطاع، ومساعدة شركات التأمين على البقاء في طليعة التحول الرقمي الذي يشهده عصرنا الحالي؛ حيث تتيح لهم منصة ديموكرانس فرصة لتسويق منتجات التأمين بانسيابية وسهولة لجمهور أوسع، وتمهد الطريق أمامهم لإدخال شرائح عملاء جديدة بفضل انخفاض تكاليف التشغيل والإدارة بشكل عام».

وقالت كلير ريان، رئيسة قسم التأمين الشخصي في المجموعة الأميركية للتأمين: «يحتاج سوق منتجات التأمين إلى حلول رقمية تبقيه على تواصل مع التطورات السريعة الجارية، ودفع عمليات النمو الجديدة.

وتتيح منصة ديموكرانس طرق جديدة متكاملة للإدارة الشاملة لتجربة العملاء ضمن قطاع التأمين، اعتماداً على الرقمنة، لجعل منتجات التأمين أكثر سهولة، وإدارة العمليات أكثر انسيابية وانسجاماً. ونحن واثقون بأن نموذج «ديموكرانس» الجديد سيمكننا من تقديم خدمة أفضل لعملائنا الحاليين والتوسع نحو شرائح عملاء جديدة».

وتجدر الإشارة إلى قدرة منصة ديموكرانس على خدمة ملايين العملاء، والحدّ من تكاليف إدارة وخدمة منتجات التأمين إلى حدّ كبير. ومن جهة أخرى، تسهم التكاليف المخفضة في فتح أسواق جديدة، وإضافة شرائح عملاء كان من المتعذر وصول شركات التأمين إليها عبر نماذج التأمين التقليدية.