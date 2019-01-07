«الإمارات دبي الوطني» يقدم حلولاً تمويلية للشركات الصغيرة تستند إلى كشوفات ضريبة القيمة المضافة

المصدر: دبي- البيان

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، حلولاً تمويلية لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تستند إلى كشوفاتها الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.

ومن شأن برنامج القروض الجديد أن يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب الحصول على التمويل، من خلال إبراز نسخ من كشوف إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمسجلة في الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، إثباتً للعائدات والإيرادات التي تحققها الشركة.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يأتي إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني للحلول التمويلية الجديدة التي تستند إلى كشوفات الضريبة على القيمة المضافة تأكيداً على التزامنا المتواصل تجاه عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

ويسهم هذا المنتج التمويلي الجديد في دعم أحد أبرز تطلعات «إكسبو 2020 دبي» الهادفة إلى دفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي».

وتشمل هذه التسهيلات التمويلية مجموعة متنوعة من القروض بما في ذلك قروض السكن، والسيارات، وقروض الأعمال. ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني رائداً في تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ويوفر طيفاً واسعاً من الخدمات المصرفية، التي تضم المعاملات المصرفية.