«ميناكورب» تطرح خدمة البيع على المكشوف لعملائها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ميناكورب» عن طرحها خدمة البيع على المكشوف لعملائها في الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز ملاءتهم المالية ومساعدتهم على الاستفادة من فرص الاستثمار في السوق المحلي. وتعد «ميناكورب» أحدث شركة وساطة مالية في الإمارات تقوم بطرح خدمة البيع على المكشوف في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن حصلت على الموافقة التنظيمية اللازمة.

حيث بدأت الشركة في عملية طرح الخدمة في العام 2017 عندما قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار قوانين ولوائح خاصة بالبيع على المكشوف، من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب ورفع مستويات السيولة وتقديم أداوت متنوعة للاستثمار والتحوط.

خدمة

وقال فتحي بن قريرة، الرئيس التنفيذي لشركة «ميناكورب»: «يسرنا أن نقدم لعملائنا المزيد من الأدوات والخدمات المالية التي تساعدهم في عملية التداول وتعزيز ملاءتهم المالية. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من خدمة البيع على المكشوف كآلية تحوط، وفي نفس الوقت الانكشاف على سوق الأسهم والاستفادة منها عند تداولها بمستوى تقييمات غير مرتفعة».

إجراء

وتقوم خدمة البيع على المكشوف على بيع الأسهم المُقترضة وفق سعر السوق الحالي بهدف شراء نفس الأسهم مستقبلاً بسعر أقل. ومع احتفاظهم بالفارق أرباحاً، يقوم البائعون بإجراء تعاملات البيع على المكشوف في حال رأوا أن سعر السهم سينخفض بدلاً من أن يرتفع.

وعادة ما يقوم المتداولون الممارسون وذوو الخبرة فقط بإجراء عمليات البيع على المكشوف نظراً لمعرفتهم بمخاطر مثل هذه التعاملات. وأضاف بن قريرة: «ترفع خدمات البيع على المكشوف من مستوى تطور سوق الأسهم وتحفز اهتمام المزيد من المستثمرين الأجانب ذوي الخبرة بالسوق المحلي.

ويتماشى طرحنا لهذه الخدمة مع استراتيجية الإمارات الرامية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل مساعيها إلى تنويع اقتصادها. كما تعكس خدمة البيع على المكشوف حرصنا المستمر على تزويد عملائنا بمجموعة شاملة من المنتجات المالية».