«إمباور» تطور نظامها الإلكتروني لـتسهيل إجراء التسوية النهائية للفواتير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، تطوير نظامها الإلكتروني بحيث يساعد المتعاملين على إجراء عملية التسوية النهائية لفواتيرهم ودفع جميع المستحقات والحصول على شهادة براءة ذمة من خلال موقعها الإلكتروني، بكل سهولة ويسر ودون الحاجة لزيارة أيٍّ من أفرع المؤسسة، وذلك في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

وسيتمكن المتعاملون من اختبار تجربة مريحة، توفر الجهد والوقت في إتمام معاملات التسوية النهائية للفواتير، حيث يمكنهم طلب الفاتورة النهائية وشهادة براءة ذمة باتباع بعض الخطوات السهلة والمبسطة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لـ«إمباور».

وعند تقديم الطلب، سيتلقى المتعامل رسالة نصية على رقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني المسجلين لدى المؤسسة، حيث ستقوم «إمباور» بمتابعة ومعالجة الطلب، مع إبقاء المتعامل على اطلاع دائم عن حالة الطلب، إلى حين حصوله على الفاتورة النهائية وشهادة براءة ذمة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تعمل «إمباور» وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع الاستراتيجيات التي أطلقها سموه التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وجعله مرجعية عالمية يُحتذى بها، وتعزيز رضا وسعادة المواطنين عن جميع الخدمات الحكومية التي تقدم لهم وفق أعلى المعايير العالمية».

نظام جديد

وأكد بن شعفار أن «إمباور» ماضية في استراتيجيتها لزيادة تبني الخدمات الذكية، وتشجيع المتعاملين على إتمام معاملاتهم من خلال القنوات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة، التي كان آخرها تطوير نظام جديد عبر الإنترنت يساعد المتعاملين في طلب الفاتورة النهائية، وتسديد جميع المستحقات والحصول على شهادة براءة ذمة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز المتعاملين.

وإضافةً إلى هذه الخدمة الجديدة، توفر «إمباور» حالياً لمتعامليها «نظام الخدمات الإلكترونية»، الذي يتيح لهم إمكانية دفع فواتيرهم، والاطلاع على الفواتير السابقة، والتسجيل في خدمات المؤسسة والاطلاع على معدلات الاستهلاك عبر الإنترنت.