مكاسب البنوك تظلل إغلاقات الأسواق بالأخضر

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مدفوعة بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك في وقت بقيت فيه السيولة عند مستوياتها الضعيفة مع انخفاضها دون 250 مليون درهم.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.21% أو ما يعادل 5.33 نقاط ليغلق عند مستوى 2531.35 نقطة، بدعم رئيس من مكاسب أسهم البنوك والاستثمار رغم تراجع العقار، فيما ربح أبوظبي نحو 5.9 نقاط أو ما نسبته 0.12% ليصل إلى مستوى 4904.1 نقاط مع ارتفاع أسهم البنوك والطاقة والعقار.

ووصلت السيولة الكلية إلى 220.4 مليون درهم موزعة بواقع 148.8 مليوناً في دبي و71.59 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 243.2 مليون سهم، منها 206.6 ملايين في دبي و36.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3559 صفقة.

سوق دبي

جاء صعود سوق دبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.82% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 1.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.57%. وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.53% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.78% و«شعاع كابيتال» 1.23%، فيما هبط سهم «سوق دبي المالي» 0.37%.

في المقابل هبط قطاع العقار بنسبة 0.32% بضغط انخفاض سهم «إعمار» 0.99% رغم صعود «أرابتك» 2.56% و«الاتحاد العقارية» 1.47% و«ديار للتطوير» 1.43%. كما نزل قطاع النقل بنحو 0.8%، مع هبوط «العربية للطيران» 0.95% و«أرامكس» 0.98%، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.3%.

وتصدر سهم «جي اف اتش» النشاط في سوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 29.6 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 16.29 مليوناً، ثم سهم «سلامة للتأمين» بسيولة بلغت 15.8 مليوناً. وحقق سهم «السلام القابضة» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 9.6% إلى 0.43 درهم، فيما كان «أمانات القابضة» الأكثر تراجعاً بنحو 3.57% إلى 1.08 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.55% مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 0.57% و«أبوظبي الإسلامي» 1.01% و«الشارقة الإسلامي» 6.03%. كما صعد قطاع العقارات بنحو 0.16% مع ارتفاع «إشراق» 3.6% و«منازل» 2.63%.

وزاد أيضاً قطاع الطاقة بنسبة 0.65% مع ارتفاع «دانة غاز» 1.68% في مقابل هبوط «طاقة» 0.91% و«أدنوك للتوزيع» 0.43%، بينما نزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر سهم «اتصالات» النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 15.39 مليون درهم، تلاه سهم «دانة غاز» بتداولات بقيمة 13.6 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بسيولة 12.6 مليون درهم. وسجل سهم «الشارقة الإسلامي» أكبر نسبة صعود ليغلق عند 1.23 درهم، فيما كان سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» الأكثر هبوطاً بنسبة 5% إلى 0.72 درهم.

ناسداك دبي

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.06% أو ما يعادل 1.85 نقطة ليغلق عند 3065.5 نقطة بعد التداول على 45.35 ألف سهم بقيمة 258.3 ألف دولار من خلال 21 عملية.

وفى سوق المشتقات، جري التداول على 22 ألف عقد بقيمة 1.8 مليون درهم من خلال 23 عملية، حيث ارتفعت عقود «جي اف اتش» 7.27% و«دي إكس بي» 6.1% و«أرابتك» 2.5% و«دبي الإسلامي» 1.38% و«دبي للاستثمار» 0.69%.

الأجانب

مال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 21.1 مليون درهم، منها 10.6 ملايين للعرب، و10.5 ملايين للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 21.1 مليوناً، موزعة بواقع مليوني درهم للأجانب، و19 مليوناً للمواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث مال المستثمرون نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 6 ملايين، بينما اتجهوا نحو التسييل في دبي بصافي استثمار 12 مليوناً، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 6 ملايين، والشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 12 مليوناً.

توعية

دعت هيئة الأوراق المالية المستثمرين إلى ضرورة أن يتولوا بأنفسهم أو من خلال وكيلهم القانوني إصدار أوامر شراء السهم، وبيعها عبر الوسائل المعتمدة تفادياً لتنفيذ تداولات من دون الحصول على موافقتهم، والحرص على تعبئة كامل بيانات أوامر البيع والشراء قبل التوقيع عليها وتسليمها لشركة الوساطة، حتى لا يتم استغلالها بطريقة قد تعرّض المستثمرين للمخاطر.

إفصاحات

أعلنت شركة تكافل الإمارات، أن مجموعة «تبارك للاستثمار»، تتمتع بكامل حقوق المنتفع الرئيس من أسهم نسبتها 8.82 % من رأسمالها، مسجلة بِاسم مصرف عجمان، إضافةَ إلى حصتها البالغة 26.67 %، مضيفة أن صندوق «جولديلوكس»، يتمتع أيضاً بكامل حقوق المنتفع الرئيس من أسهمها بنسبة 13.85 %، مسجلة بِاسم المصرف، إضافةَ إلى حصته البالغة 29.49 %.

قام مصرف السلام - البحرين، بشراء ما يعادل 35 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة)، في بورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 37.81 مليون سهم، إلى 37.85 مليون سهم (1.768 % من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 3 يناير 2019.