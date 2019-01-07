تعاون مركز دبي المالي العالمي و«إنوفيت فاينانس» البريطانية

المصدر: دبي- البيان

وقع مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع جمعية «إنوفيت فاينانس»، وهي مؤسسة تضم مجموعة من الأعضاء وتقع في قلب مجتمع التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة.

وقع مذكرة التفاهم عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وناتالي سيني، الحائزة وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد، رئيس جمعية «إنوفيت فاينانس»، وذلك في مقر سفارة الإمارات في لندن.

وتعد هذه الاتفاقية استكمالاً لعشر اتفاقيات عالمية وقعها مركز دبي المالي العالمي و«فينتك هايف» خلال العام 2018 مع مجموعة من مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في كل من نيويورك ولندن وهونغ كونغ وكوالالمبور وسنغافورة ومومباي وباريس وبروكسل وهولندا والبحرين.

ومن شأن الاتفاقية أن تعزز التعاون بين منظومتي التكنولوجيا المالية في دبي والمملكة المتحدة، حيث سيعمل بموجبها كل من «إنوفيت فاينانس» و«فينتك هايف» في مركز دبي المالي على استكشاف أفضل الطرق الممكنة لدعم الشركات الناشئة في كلتا السوقين، بدءاً من تسهيل تبادل المعرفة واستضافة مبادرات التعلم الخاصة بالشركات الناشئة، مثل برامج التكنولوجيا المالية التي تتيحها «الأكاديمية» في مركز دبي المالي العالمي، وصولاً إلى تعزيز العلاقات بين مجتمعيهما التنظيميين والماليين.

وقال عارف أميري: «يسعدنا أن نستهل العام 2019 بإبرام شراكة مهمة مع جهة مرموقة في قطاع التكنولوجيا المالية بحجم إنوفيت فانيناس بما من شأنه دعم جهود دبي والمملكة المتحدة للبقاء في طليعة الابتكار ضمن هذا القطاع المتنامي في سوق كل منهما.

وسيعمل فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي مع إنوفيت فاينانس وشركاء عالميين آخرين، خلال العام، على تعزيز جاذبية بيئة التكنولوجيا المالية في دبي ولندن بما يُمكِّن الشركات الناشئة من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في كلتا السوقين».

من جانبها، قالت ناتالي سيني: «يسرنا توقيع مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي في وقت تزداد فيه جاذبية المملكة المتحدة كوجهة مالية مفضلة في نظر العديد من المراكز المالية العالمية. ولن ندخر جهداً، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، في تسهيل فرص التعاون المستقبلية لصالح الشركات الأعضاء لدينا.

ولا سيَّما أن دبي باتت اليوم لاعباً متنامي الأهمية في مجال التكنولوجيا المالية. ونتطلع قدماً إلى تعاون وثيق مع مركز دبي المالي العالمي لبناء شراكة شاملة من شأنها تمكين شركات التكنولوجيا المالية الكبيرة والصغيرة في منطقتينا، من تحقيق النمو والنجاح».

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي حالياً أكثر من 80 شركة مرتبطة بقطاع التكنولوجيا المالية، كما يعمل المركز على تعزيز مكانته باعتباره سوق التكنولوجيا المالية الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا من خلال مبادراته العديدة الداعمة لنمو وتطور القطاع، بما في ذلك رخصة اختبار الابتكار، ورخصة التكنولوجيا المالية، ومساحات العمل التعاونية والتفاعلية، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى أكبر مجتمع مالي في المنطقة.

ومن المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة أن يبدأ المركز باستقبال طلبات التقدم إلى منح صندوق التكنولوجيا المالية الذي يبلغ رأس ماله 100 مليون دولار أمريكي ويهدف إلى تسريع وتيرة نمو وتطور قطاع التكنولوجيا المالية عبر الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة بهذا المجال.