5 أسهم تهيمن على 67% من مؤشر سوق دبي

تسيطر 5 أسهم على أكثر من ثلثي «67.3%» أوزان الشركات المساهمة العاملة في المؤشر العام للسوق كما في يناير 2019، حيث أعلن سوق دبي المالي تصدر بنك «دبي الإسلامي» الشركات المدرجة من حيث وزنها في المؤشر العام بنسبة 18.81%، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 18.72%، ويليهما «إعمار العقارية» بنسبة 16.56%، ثم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بوزن 8.74%، ويليه «مجموعة إعمار مولز» بنسبة 4.51%.

وذكر السوق في بيان نشره، أمس، أن وزن «دبي للاستثمار» بلغ 4.18%، يليه «داماك العقارية» 3.52%، ثم «أرامكس» 3.43% و«إعمار للتطوير» 3.35%، و«العربية للطيران» 2.80%.

ووفقاً للبيانات المتاحة جاءت الغلبة لأسهم قطاع البنوك الأكثر تأثيراً في مؤشر السوق بعد استحواذ 5 من أسهم القطاع على 42.4% من المؤشر العام، وهي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«المشرق» و«دبي التجاري» و«مصرف عجمان».

ويتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك من خلال استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة.

ويتم مراجعة المؤشر لقياس أوزان الشركات مرتين سنوياً في شهري يناير ويوليو، وفقاً لقواعد احتساب من 10 بنود رئيسية، منها الأسهم الحرة والقيمة السوقية والنسب المعيارية.