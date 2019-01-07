الإمارات تستحوذ على ربع إصدارات السندات والصكوك في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تصدرت الإمارات إصدار السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة بلغت 25.34%، من إجمالي حجم السندات الممنوحة والبالغة 86.5 مليار دولار، فيما احتلت المرتبة الثانية من إجمالي قروض المقترضين في المنطقة بنسبة 27.61% من إجمالي قروض 127.2 مليار دولار بنمو 52.8%. وتصدر المقترضون من المملكة العربية السعودية بحصة سوقية بلغت 35.54%، وفي المرتبة الثالثة عمان بنسبة 9.9%.

وصنفت «بلومبرغ» بنك أبوظبي الأول أفضل مدير للاكتتاب (قروض المقترضين) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنة المالية 2018، حيث استحوذ على 8.85% من الحصة السوقية، كما تم تصنيف بنك دبي الإسلامي كأكبر مدير اكتتاب في المنطقة بنسبة بلغت 9.55% من الحصة السوقية.

ونشرت «بلومبرغ» جداولها الخاصة بالأسواق الرأسمالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تمثل أكبر شركات ترتيب القروض والإدارة والاستشارات عبر مجموعة واسعة من مختلف الصفقات لعام 2018.

واحتل مصرفا «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» المرتبة الثانية والثالثة خلف بنك أبوظبي الأول المتصدر، بنسبتين بلغتا 7.16% و6.91% على التوالي من الحصة السوقية.

ورصدت الجداول ارتفاع التمويل الإسلامي العالمي بنسبة 14.6% ليبلغ 32.95 مليار دولار مقارنة بعام 2017، بينما انخفضت أحجام الصكوك الدولية بنسبة 14.2% لتبلغ 25.06 مليار دولار مقارنة بعام 2017.