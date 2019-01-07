«الاتحاد الوطني» يعلن عن أول فائز بسيارة «بي إم دبليو X6»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن بنك الاتحاد الوطني عن أول فائز بسيارة بي إم دبليو X6 من خلال حملة «احصل على بطاقتك الجديدة واربح سيارة أحلامك»، والتي يحصل من خلالها العملاء الذين يتقدمون للحصول على بطاقة ائتمان بنك الاتحاد الوطني خلال فترة العرض على فرصة للفوز بواحدة من أربع سيارات بي إم دبليو X6، حيث يقام السحب على الجائزة كل ثلاثة أشهر وهذا لمدة عام.

وقال أوشيلا جوفيندا راج الفائز بالسيارة: «أشعر بالرضاء الشديد تجاه كل هذه الخدمات، ولم أكن أتوقع أن يمنحني البنك أيضاً هذه السيارة الرائعة». وصرح أشيش خوسلة المدير العام لشركة إنجاز التابعة لبنك الاتحاد الوطني قائلاً: «أتطلع للإعلان عن أسماء الفائزين بسيارات بي إم دبليو X6 من البنك خلال السحوبات التي ستتم كل ثلاثة أشهر».