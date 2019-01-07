«ديلويت» تعقد مؤتمراً في دبي حول المستجدات الضريبية إقليمياً وعالمياً 10 فبراير

المصدر: دبي- البيان

تعقد «ديلويت» مؤتمرها السنوي للسنة الثانية عشرة على التوالي في الشرق الأوسط حول الضرائب للعام 2019 في فندق بارحياة دبي يومي الأحد والاثنين الموافق 10 و11 فبراير 2019.

وقد نظمت «ديلويت» هذا المؤتمر الضريبي في الشرق الأوسط خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية؛ بهدف تحديث معلومات الممارسين والعملاء حول آخر مستجدات الضرائب العالمية والإقليمية وحلول الضرائب التكنولوجية. وسيغطي مؤتمر 2019 في جدول أعماله احتياجات الشركات المختلفة في ظل تطوّر المشهد الضريبي في المنطقة.

وقال نعمان أحمد، الشريك المسؤول عن الاستشارات الضريبية في «ديلويت» الشرق الأوسط : «في هذا المؤتمر الحصري الذي يستمر ليومين، سيناقش خبراء الخدمات الضريبية من جميع أنحاء شبكة «ديلويت» العالمية التغيرات غير المسبوقة التي تشهدها الساحة الضريبية الدولية والإقليمية».

وقال أليكس لو، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية الدولية وصفقات الدمج والاستحواذ في «ديلويت» الشرق الأوسط، وعميد مؤتمر الشرق الأوسط للعام 2019: «لقد بذلنا جهداً كبيراً في تنظيم مؤتمر مختلف هذا العام تحت عنوان «مستقبل القطاع الضريبي في عصر التكنولوجيا»، سيتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة حول القطاع الضريبي».