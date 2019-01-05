سوق دبي يحقق أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي رغم استمرار ضعف السيولة مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية ومشتريات المواطنين، ليصعد سوق دبي بأكبر وتيرة أسبوعية في شهرين، فيما زاد سوق أبوظبي بأكبر مكاسب لأسبوع واحد منذ شهر.

وصعد سوق دبي 2.3%، وهي أكبر مكاسب في أسبوع واحد منذ مطلع نوفمبر الماضي، ليصل إلى 2526 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي 1.39% إلى 4898.2 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

ورغم مكاسب الأسواق لكن جاءت مغايرة لتوجهات العرب والأجانب والخليجيين بعدما مالت توجهاتهم نحو البيع، بصافي استثمار 28.93 مليون درهم، منها 13.36 مليوناً للعرب، و910 آلاف درهم للخليجيين، و14.66 مليوناً للأجانب.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم خلال الأسبوع على أسهم «إشراق العقارية» و«الاتحاد العقارية» و«الخليجية للاستثمارات العامة»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «إعمار مولز» و«دانة غاز» و«أملاك للتمويل» و«إعمار للتطوير» و«داماك».

وبلغت سيولة السوقين خلال 4 جلسات بسبب عطلة رأس السنة الميلادية، نحو 1.3 مليار درهم فقط، منها 947.95 مليوناً في دبي، و383.94 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 737.3 مليون سهم، موزعة بواقع 571.3 مليون سهم في دبي، و166 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

وارتفع سوق دبي بدعم نمو العقار 2% مع صعود إعمار العقارية 1.5% وأرابتك 4.84% وداماك 6.25% وديار 4.7% وإعمار مولز 2.8% والاتحاد العقارية 0.74%، كما زاد قطاع البنوك 2.48% مدفوعاً بمكاسب الإمارات دبي الوطني 5.61%.

وصعد قطاع الاستثمار 2.91% بعد ارتفاع سهم دبي للاستثمار 3.2% وسوق دبي المالي 2.4% وشعاع كابيتال 1.25%، كما زاد قطاع النقل 3.32% مع نمو سهم أرامكس 2.5% والعربية للطيران 3.96% والخليج للملاحة 5.6%.

وتصدر سهم «جي إف إتش» النشاط في سوق دبي بسيولة 89.72 مليون درهم، وارتفع 4.81% إلى 0.89 درهم تلاه سهم إعمار العقارية بسيولة 66.84 مليون درهم، ليغلق عند 4.05 دراهم، ثم دبي الإسلامي بتداولات 47.85 مليون درهم، ليصل إلى 5 دراهم.

وكان سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) الأكثر ارتفاعاً في دبي 24.52% إلى 0.518 درهم، تلاه سهم سلامة للتأمين 14.86% إلى 0.487 درهم، ثم سهم دار التكافل مرتفعاً 12.4% ليغلق عند 0.489 درهم.

وكانت وجهة الشراء للمستثمرين الخليجيين والمواطنين في سوق دبي بصافي استثمار 32.13 مليون درهم، منها 3.4 ملايين للخليجيين، و28.73 مليوناً للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 32.13 مليون درهم، موزعة بواقع 3 ملايين درهم للعرب و29 مليوناً للأجانب.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.68% مع صعود أبوظبي الأول 0.43% والاتحاد الوطني 1.28% وأبوظبي الإسلامي 0.25% مقابل تراجع أبوظبي التجاري 0.61%، كما زاد قطاع العقار 4.76% مع ارتفاع سهم الدار 4.55% وإشراق 10.35%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.35% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، فيما زاد قطاع الطاقة 11.71% مع نمو سهم دانة غاز 14.46% وطاقة 22.22% وأدنوك للتوزيع 0.87%. وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط بتداولات بلغت 76.83 مليون درهم ليغلق عند 14 درهماً، تلاه سهم اتصالات بسيولة 61.63 مليون درهم، ليغلق عند 17 درهماً.

وكان سهم طاقة الأكثر ارتفاعاً 22.22% ليغلق عند 1.1 درهم، ثم سهم بنك أم القيوين 14.73% إلى 2.96 درهم.

ومال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء في سوق العاصمة بصافي استثمار 14.58 مليون درهم، منها 13.4 مليوناً للأجانب، و199 ألف درهم للمواطنين.

بينما اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في سوق أبوظبي خلال أسبوع بصافي استثمار 62.47 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 62.47 مليون درهم.

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