الأسواق ترتفع بدعم مشتريات على الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أغلقت الأسواق المحلية في المنطقة الخضراء بختام جلسة أمس، وسط عمليات شراء انتقائية من قبل الأجانب استهدفت الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار مع ارتفاع نسبي في مستويات السيولة، فيما استمر الترقب في السيطرة على معنويات باقي المستثمرين انتظاراً لمحفزات جديدة.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.65% أو ما يعادل 31.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4898.2 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقارات والطاقة واستقرار الاتصالات، فيما ربح سوق دبي نحو 5.6 نقاط أو ما نسبته 0.22% ليستقر عند 2526.02 نقطة بدعم صعود أسهم العقارات والاستثمار.

وارتفعت السيولة نسبياً من 184 مليون درهم إلى 251.3 مليوناً منها 128.4 مليوناً في دبي و122.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 175.5 مليون سهم موزعة بواقع 143.3 مليوناً في دبي و32.2 مليوناً في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 4068 صفقة.

سوق أبوظبي

وجاء صعود سوق أبوظبي بدعم رئيس من ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.69% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.72% و«أبوظبي التجاري» 0.87% و«أبوظبي الإسلامي» 1.28% و«الاتحاد الوطني» 1.5%. كما زاد قطاع العقار بنسبة 1.86% نتيجة صعود «الدار» 1.9% و«إشراق» 2.4% و«رأس الخيمة العقارية» 1.01%.

وصعد قطاع الطاقة بنسبة 1.54% بدعم ارتفاع «دانة غاز» 3.26% في مقابل هبوط «أدنوك للتوزيع» 0.85% واستقرار «طاقة»، وأغلق قطاع الاتصالات مستقراً مع ثبات سهم «اتصالات» من دون تغيير.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 55.4 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 21.2 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 17.2 مليوناً. وكان سهم «أركان» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.8% إلى 0.49 درهم، فيما سجل سهم «مجموعة الشارقة» التراجع الأكبر بنحو 7.4% إلى درهم واحد.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود قطاع العقار بنسبة هامشية بلغت 0.03% مع ارتفاع «أرابتك» 1.56% و«داماك» 2% و«الاتحاد العقارية» 0.74%، في مقابل هبوط «إعمار» بنسبة 0.73%. كما زاد قطاع الاستثمار بنحو 2.86% مع صعود «دبي للاستثمار» 3.2% و«سوق دبي المالي» 1.89% و«شعاع كابيتال» 2.4%.

كما صعد قطاع النقل بنسبة 0.43% بدعم صعود «الخليج للملاحة» 0.47% و«العربية للطيران» 0.96%، فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة هامشية بلغت 0.07% نتيجة تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.56%، رغم صعود «دبي الإسلامي» 0.4%.

واستحوذ سهم «إعمار» على صدارة النشاط بسيولة بلغت 25.2 مليون درهم، تلاه سهم «الإسلامية العربية للتأمين» مستقطباً بنحو 21.7 مليوناً، ثم «جي إف اتش» بتداولات بقيمة 16 مليون درهم. وحقق سهم «أمان للتأمين» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 13.35% إلى 0.51 درهم، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر هبوطاً بنحو 4% إلى 0.65 درهم.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.57% إلى 3063.65 نقطة بعد التداول على 280.6 مليون سهم بقيمة 4.1 ملايين دولار من خلال 174 عملية.

وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 9250 عقد بقيمة 1.19 مليون درهم من خلال 16عملية، حيث ارتفعت عقود «دي إكس بي» 5.15% و«دبي للاستثمار» 3.2% و«جي اف اتش» 2.3% و«أبوظبي الأول» 0.71% و«دبي الإسلامي» 0.4%.

الأجانب

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء، بصافي استثمار بلغ 2.88 مليون درهم محصلة شراء، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 2.88 مليون درهم محصلة بيع، منها 365 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب، و875 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين، و1.65 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

توصيات

من جانبها، شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل الهيئة لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.

إفصاح

قام مصرف السلام ــ البحرين المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء ما يعادل 75 آلاف سهم من أسهمه (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 37.74 مليون سهم إلى 37.81 مليون سهم (1.766% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 2 يناير 2019.