الأسواق تنهي أول أسبوع في العام الجديد خضراء

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 12.2 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بعمليات شراء استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات مع وصول أسعارها لمستويات سعرية جاذبة.

فيما بقيت السيولة عند مستوياتها المتواضعة مع بلوغها 1.3 مليار درهم. وصعد سوق دبي 2.3% مدعوماً بمكاسب أسهم «إعمار العقارية» 1.5% و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 5.61% و«أرابتك» 4.84%، فيما زاد سوق العاصمة بنحو 1.4% مع ارتفاع أسهم «أبوظبي الأول» 0.43% و«الدار» 4.55% و«اتصالات» 0.35%.

ووصلت سيولة السوقين خلال 4 جلسات فقط إلى نحو 1.3 مليار درهم، منها 947.95 مليوناً في دبي، و383.94 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 737.3 مليون سهم، موزعة بواقع 571.3 مليوناً في دبي، و166 مليوناً في أبوظبي، من خلال 12.34 ألف صفقة.

وتصدر سهم «جي إف إتش» النشاط في سوق دبي بسيولة 89.72 مليون درهم، فيما كان سهم أبوظبي الأول الأنشط في أبوظبي بتداولات 76.83 مليون درهم.

وكانت وجهة الشراء في سوق دبي للمستثمرين الخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار 32.13 مليون درهم، منها 3.4 ملايين للخليجيين، و28.73 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 32.13 مليون درهم، موزعه بواقع 3 ملايين للعرب و29 مليوناً للأجانب.

بينما مالت توجهات المستثمرون الأجانب والمواطنون في أبوظبي نحو الشراء، بصافي استثمار 14.58 مليون درهم، منها 13.4 مليوناً للأجانب، و199 ألفاً للمواطنين، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 14.58 مليون درهم، منها 10.28 ملايين للعرب، و4.3 مليون للخليجيين.