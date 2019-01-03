الأسواق المحلية على خطى نظيراتها الإقليمية والعالمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استهلت أسواق الأسهم المحلية أولى جلسات «2019» حمراء بعدما أغلقت أمس على تراجع بضغط من الأسهم القيادية مع استمرار ضعف السيولة وتراجع غالبية الأسواق الإقليمية والعالمية.

ضغط على الأسواق أمس انخفاض أسهم البنوك والعقارات وسط غياب تام للمحفزات إلى جانب توجه الأجانب نحو البيع في وقت تباينت فيه تداولات المؤسسات بعدما مالوا نحو الشراء في أبوظبي والتسييل في دبي.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.36% بعدما بدد جميع مكاسبه المبكرة، ليغلق عند مستوى 2520.53 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والخدمات والاستثمار، بينما هبط سوق أبوظبي بنحو 0.99% إلى مستوى 4866.64 نقطة، متأثراً بتراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية باستثناء الاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 183.8 مليون درهم، منها 109.83 ملايين في دبي، و73.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 149.92 مليون سهم موزعة بواقع 117.35 مليون سهم في دبي، و32.57 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2325 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.45% مع هبوط سهم إعمار العقارية 1.21% وإعمار للتطوير 0.23% وداماك 0.66% وديار 0.29%، في مقابل ارتفاع الاتحاد العقارية 0.75% وإعمار مولز 1.68%.

ونزل أيضاً قطاع البنوك بنسبة 0.13% بضغط هبوط سهم دبي الإسلامي 0.4% بالرغم من ارتفاع الإمارات دبي الوطني طفيفاً بنسبة 0.11%، وهبط كذلك قطاع الاستثمار بنسبة 0.83% بعد انخفاض دبي للاستثمار 0.79% وسوق دبي المالي 0.25%. وانخفض قطاع النقل بنسبة 1.51% مع تراجع أرامكس 4.43%، في مقابل ارتفاع العربية للطيران 1.96% والخليج للملاحة 0.6%.

وحلّ سهم جي أف أتش النشاط في دبي مستقطباً سيولة بنحو 15 مليون درهم، وأغلق على تراجع بنسبة 3.22% إلى 0.87 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات بقيمة 14.25 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.4% إلى 4.98 دراهم، ثم سهم إعمار مولز بسيولة 13.2 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.68% إلى 1.82 درهم.

وتصدر الأسهم الرابحة في دبي المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.12% ليغلق عند 0.67 درهم، بينما سجل سهم المدينة للتمويل أكبر تراجع بنسبة 6.67% ليصل إلى 0.25 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.1% بعد هبوط سهم أبوظبي الأول 1.42% وأبوظبي التجاري 0.98%، كما تراجع قطاع العقار بنحو 1% بعد انخفاض سهم الدار 1.25% وإشراق 0.43%.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 2% مع نزول سهم دانة غاز 4.17%. في المقابل ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% مع صعود سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. وكان سهم منازل العقارية الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي بنسبة 2.37% إلى 0.39 درهم، بينما سجل سهم الواحة كابيتال الانخفاض الأكبر بنسبة 10% إلى 1.8 درهم.

وجاء في صدارة الأسهم النشطة سهم واحة الزاوية مستقطباً سيولة بنحو 41.34 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 2.3 درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات بنحو 8.3 ملايين، ليرتفع بنحو 0.12% إلى 17 درهماً، ثم سهم أبوظبي الأول بسيولة بقيمة 6.8 ملايين، وانخفض 1.42% إلى 13.9 درهماً.

الأجانب

مالت دفة المستثمرين المواطنين والخليجيين نحو الشراء أمس، بصافي استثمار 16 مليون درهم، منها 6.93 ملايين للخليجيين، و9.11 ملايين للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 16 مليوناً، موزعة بواقع 10.67 ملايين للعرب، و5.38 ملايين للأجانب.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 3 ملايين درهم، بينما اتجهت نحو التسييل بصافي استثمار 4.75 ملايين في دبي، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 4.75 ملايين، والبيع في أبوظبي بصافي استثمار 3 ملايين درهم.

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إفصاحات

اشترت شعاع كابيتال، نحو مليون سهم بسعر 0.82 درهم للسهم (متوسط سعر الشراء)، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها، بشراء ما لا يتجاوز 10 % من أسهمها، وتبلغ الأسهم المتبقية 80.740 مليون سهم.

قام المصرف الخليجي التجاري، المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء ما يعادل 847.043 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 97.49 مليون سهم (9.28 % من الأسهم الصادرة)، إلى 98.34 مليون سهم (9.37% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

أنجز مصرف السلام ــ البحرين، المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء ما يعادل 8.61 ملايين سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 29.12 مليون سهم، إلى 37.73 مليون سهم (1.763 % من الأسهم الصادرة)، وذلك 31 ديسمبر 2018.

واصلت شركة «إشراق العقارية» إعادة شراء أسهمها، بعدما أضافت في جلسة الاثنين الماضي، نحو 3.41 ملايين سهم، بسعر 0.45 درهم للسهم الواحد، نفذتها عن طريق الوسيط: «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، ليصل عدد الأسهم المتبقية للشراء، بحسب موافقة الهيئة، لنحو 213.6 مليون سهم.