مصرف السلام-البحرين يطلق حملة ترويجية على باقة حسابات «وكالة»

المصدر: المنامة ــ البيان

أعلن مصرف السلام-البحرين، أمس عن إطلاق حملته الترويجية على باقة حسابات «وكالة»، الحساب الاستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي توفر للعملاء عوائد تنافسية على استثماراتهم بمعدلات الربح الخاصة مع فرصة الفوز بضعف الأرباح المتوقعة وتمتد الحملة من 3 يناير حتى 31 مارس 2019.

وقال محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى المصرف: «إنّ باقة حسابات «وكالة» هي الحل الأذكى الذي سيوفر أرباحاً أكثر أماناً وخدمات متنوعة تضمن المرونة وسعة الاختيار وذلك بمعدلات ربح تنافسية وفترة استثمار تصل إلى خمس سنوات. وسيتمتع العملاء بالحصول على فرصة التأهل للفوز بجوائز نقدية قيّمة عن طريق السحب الشهري طوال فترة الحملة الترويجية مع إمكانية مضاعفة أرباحهم المتوقعة عند القيام باستثماراتهم في الحساب»

والجدير بالذكر أن حسابات «وكالة» تقدم مجموعة من البرامج المتنوعة التي تتيح للعملاء تعزيز عائداتهم والتي تضم على وكالة، وكالة بلس، وكالة إيزي ووكالة طيب. ويمكن للعملاء الكرام الراغبين في فتح حساب «وكالة» لدى أي فرع من فروع مصرف السلام-البحرين أو التقدم بطلبهم من خلال موقعنا الإلكتروني عبر الخدمة الذاتية. «Apply@Home» هذا وسيجري السحب الشهري تحت إشراف مندوب من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالإضافة إلى المدقق الداخلي للمصرف وممثل المدققين الخارجيين حسب القواعد المتبعة لكل من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في المملكة.