251 مليار جنيه إيرادات مصر الضريبية في 5 أشهر

المصدر: القاهرة- البيان

أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع الإيرادات الضريبية، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2018- 2019، بنسبة 23%، بنحو 47 مليار جنيه، على أساس سنوي. وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري الصادر أمس، أنها حققت 250.9 مليار جنيه (14.23 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2018، مقابل إيرادات ضريبية بلغت 203.9 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وبحسب البيانات بلغت ضرائب مصر على الدخول من التوظيف نحو 20.8 مليار جنيه، خلال الفترة من العام المالي الجاري، مقابل إيرادات بلغت 15.5 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي 2017- 2018.

وسجلت الضرائب على الدخول بخلاف التوظيف نحو 7.8 مليارات جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضي، كما بلغت ضرائب الأرباح الرأسمالية نحو 46 مليار جنيه.

وبلغت الضرائب على أرباح شركات الأموال نحو 48.5 مليار جنيه مقابل 36.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إيرادات مصر خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2018 إلى 321.07 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 252.6 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2017-2018.

وتراجع عجز الموازنة المصرية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي إلى 162.33 مليار جنيه، مقابل 163.61 مليار جنيه عجزاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وفي وقت سابق، ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن اقتصاد البلاد نما نحو 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية (2018-2019).

وفي يوليو قال وزير المالية إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي 2017-2018 في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية.