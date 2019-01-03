تداولات عقود «ناسداك دبي» تتخطى 1.4 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

تخطت التداولات على عقود بورصة ناسداك دبي أمس 1.4 مليون درهم بعد التعامل على 10.25 آلاف عقد من خلال 22 عملية منفذة.

وارتفعت عقود «أرابتك» وحيدة بنسبة 1.05% إلى 1.92 درهم بسيولة 228.4 ألف درهم، بينما تراجعت عقود «جي إف إتش» بنحو 3.31% إلى 0.87 درهم بتداولات بقيمة 310.8 آلاف ، ونزلت عقود «الدار العقارية» بنحو 1.25% إلى 1.58 درهم مستقطباً نحو 71.19 ألفاً .

كما هبطت عقود «دبي للاستثمار» 0.79% إلى 1.25 بسيولة 370.9 ألفاً ، وتراجعت عقود «بنك دبي الإسلامي» بنحو 0.42% لتغلق عد 4.98 دراهم بتداولات بقيمة 297.87 ألفاً. في سياق متصل، تراجع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.91% أو ما يعادل 28 نقطة إلى 3046.32 نقطة، وذلك بعد التداول على 16.04 ألف سهم بقيمة 223.02 ألف دولار من خلال 51 صفقة.