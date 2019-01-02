10 شركات وساطة تستحوذ على 70 % من تداولات سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 38 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 70.5% أو ما يعادل 5.1 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في ديسمبر الماضي البالغة نحو 7.2 مليارات.

وتصدرت «المتكاملة للأوراق المالية» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 748.04 مليوناً، ما يعادل 10.41%، وجاءت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» في المرتبة الثانية بنحو 741.2 مليون درهم بنسبة 10.3% من إجمالي قيم التداول في السوق.

صدارة

وحلّت في المركز الثالث «الرمز كابيتال» بنحو 575.26 مليون درهم بنسبة 8%، تلتها «الصفوة مباشر» بنحو 549.75 مليوناً بنسبة 7.65%، ثم «أرقام سيكيروريتيز» بنحو 489.5 مليوناً بنسبة 6.81%.

و«المشرق للأوراق المالية» بنحو 439.2 مليون درهم بنسبة 6.11%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بحصة 408.4 ملايين بنسبة 5.68% تلاها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 378.7 مليوناً بنسبة 5.27%.

وفى المركز التاسع جاءت «الاتحاد للوساطة» بنحو 375.2 مليون درهم بنسبة 5.22%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 360.6 مليوناً بنسبة 5.02%.

و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 334.3 مليوناً بنسبة 4.65%، يتبعها «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 199.4 مليون درهم أو ما يعادل 2.78%، ثم «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» بحصة 2.59% تعادل 185.9 مليوناً.

حصص

وبلغت حصة شركة «دبي الإسلامي للخدمات المالية» نحو 2.57% تعادل 184.8 مليون درهم، ثم «سيكو للوساطة المالية» بنحو 165.9 مليوناً بحصة 2.31% و«جلوبال لتداول الأسهم» بنسبة 1.99% تعادل 142.6 مليوناً، يتبعها «دار التمويل للأوراق المالية» بحصة 1.36% أو 98.03 مليوناً.

و«الضمان للأوراق المالية» بنحو 1.25% أو ما يعادل 90.09 مليون درهم، و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بحصة 1.25% تعادل 89.6 مليوناً.

ووصلت حصة «بيت الوساطة للأوراق المالية» لنحو 1.09% بقيمة 78.3 مليون درهم، ثم «الشارقة الإسلامي للأوراق المالية» بحصة 1% تعادل 71.6 مليون درهم، تلاها «مركز الساحل للأسهم» .

بنحو 0.96% أو 69.15 مليون درهم، ثم «مركز الشرهان للأسهم» بنحو 58.5 مليون درهم أو 0.81%، ثم «دبي التجاري للخدمات المالية» بنحو 0.79% أو 56.4 مليون درهم، و«دبي الدولية للأوراق المالية» بحصة 0.78% تعادل 55.8 مليوناً، و«الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 0.74% أو 52.8 مليوناً.

0.7 %

وجاءت شركات بحصص أقل من 0.7% مثل «شروق للأسهم» و«الدار للأسهم» و«أوراق الإسلامية للأسهم» و«مركز الوثبة للأسهم» و«إندكس» و«الفجر للأوراق المالية» و«بايونيرز» و«ورلد إنفستمنتس» و«البروج» و«أموال» و«نعيم» و«موارد».