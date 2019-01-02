14.8 ألف حساب جديد في «سوق دبي» 2018 بنمو 32 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 14 ألفاً و822 حساباً جديداً خلال عام 2018 بزيادة 32% مقارنة بنحو 11 ألفاً و146 حساباً خلال 2017.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، بلغ عدد الحسابات الجديدة خلال ديسمبر الماضي نحو 673 حساباً، بانخفاض 25.4% مقارنة بنحو 902 حساب خلال الفترة نفسها من عام 2017.

واستحوذت شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال الشهر الماضي بواقع 125 حساباً، فيما جاءت «هيرميس» في المركز الثاني بعدد حسابات 62، ثم «بيت الوساطة للأوراق المالية» بنحو 61 حساباً تلاها «الصفوة مباشر» بنحو 46 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 38 شركة أكثر من 1.3 مليون صفقة العام الماضي من خلال تداول 90.48 مليار سهم بقيمة 119 مليار درهم بانخفاض 39% مقابل 2.2 مليون صفقة من خلال تداول 165 مليار سهم بقيمة 230.2 ملياراً في 2017.