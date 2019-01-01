693 مليار درهم استثمارات البنوك الإماراتية في الخارج

بلغت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في الخارج نحو 693 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من 2018، منها 53 ملياراً في المملكة المتحدة و47.2 ملياراً في مصر و40 ملياراً في المملكة العربية السعودية و36 ملياراً في جزر الكايمان و34 ملياراً في الولايات المتحدة الأميركية و25 ملياراً في الهند .

ووصلت في سلطنة عُمان إلى 20 ملياراً و20 ملياراً في البحرين وتوزع بقية المبلغ على دول أخرى. ومن بين البلدان العشرة الأكثر استثماراً للبنوك الإماراتية فقد شهدت ثلاثة بلدان أعلى زيادة في الربع الثالث وهي مصر بواقع 12.6 ملياراً ثم جزر كايمان بقيمة 5.4 مليارات والمملكة العربية السعودية بقيمة 4.9 مليارات.

وعلى صعيد الدول الأكثر زيادة من بداية عام 2018 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام ذاته، جاءت مصر بواقع 17.7 ملياراً وجزر كايمان بقيمة 7.2 مليارات ثم الهند بقيمة 5.4 مليارات.

وبلغ إجمالي الأصول القائمة في الإمارات 2.84 تريليون درهم. أبوظبي-وام