الأسهم تطوي 2018 على تباين.. وتفاؤل حذر بـ2019

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

طوت أسواق الأسهم المحلية صفحة «2018» على تباين في أدائها، متأثرة بالعديد من المتغيرات على الساحة الإقليمية والعالمية، فيما هناك تفاؤل حذر بالعام الجديد.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 11.7 %، بمكاسب سوقية 40.6 مليار درهم، فيما هبط سوق دبي بنحو 24.9 %، بخسارة 51 ملياراً.

وصعد سوق أبوظبي على مدار العام إلى مستوى 4915.07 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والطاقة والاستثمار والخدمات، في مقابل تراجع باقي القطاعات، خاصة العقار، بينما هبط سوق دبي إلى مستوى 2529.75 نقطة، بضغط تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، وسجل رأس المال السوقي للأسهم 840.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، منها 497.9 ملياراً لسوق أبوظبي، و342.8 ملياراً لسوق دبي، منخفضاً من 851.4 ملياراً في نهاية 2017، بخسارة سوقية تصل إلى 10.5 مليارات درهم.

ووصلت سيولة السوقين على مدار العام، إلى 98.7 مليار درهم، موزعة بواقع 59.13 ملياراً في دبي، و39.5 ملياراً في أبوظبي. وجري تداول 59.7 مليار سهم، منها 44.6 ملياراً في دبي، و15.4 ملياراً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 933.6 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي العام الماضي، ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 26.82 %، وسط مكاسب قياسية لسهم «بنك أبوظبي الأول»، بنسبة 37.5 %، و«بنك الاتحاد الوطني» 23.4 %، و«بنك أبوظبي التجاري» 20 %، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 3.17%.

ودعم صعود السوق أيضاً، ارتفاع قطاع الطاقة 16.01 %، نتيجة مكاسب سهم «طاقة» بنحو 100 %، و«دانة غاز» 18.52 %، في المقابل، هبط «أدنوك للتوزيع» 12.45 %. وزاد كذلك قطاع الاستثمار بنحو 5.01 %، مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 6.95 %. وربح قطاع الخدمات نحو 2.02 %، نتيجة صعود «طيران أبوظبي» 12.5 %، و«أبوظبي للفنادق» 10.5%.

بينما نزل قطاع العقار بنسبة 28.3 %، مع هبوط «إشراق» 35.2 %، و«الدار» 27.27 %، و«رأس الخيمة العقارية» 30.28 %.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.97 %، مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما هبط قطاع الصناعة 20.5%، مع تراجع «أبوظبي لبناء السفن» 38.8%، و«سيراميك رأس الخيمة» 32.5%. وهبط قطاع السلع الاستهلاكية 8.19%، وقطاع التأمين بنسبة 1.33%.

أبوظبي الأول

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على النشاط، مستقطباً سيولة نحو 13 مليار درهم، بعد تداول 979.4 مليون سهم، من خلال 52.34 ألف صفقة، ثم سهم «اتصالات» بـ 4.7 مليارات درهم، بعد تداول 280.9 مليون سهم، من خلال 33.7 ألف صفقة، تلاه سهم «دانة غاز» بسيولة 3.9 مليارات درهم، بعد التداول على 3.8 مليارات سهم، من خلال 28.68 ألف صفقة.

وتصدر سهم «طاقة»، الأسهم الرابحة، بارتفاع نسبته 100 %، ثم سهم «ريم للاستثمار» بنحو 78.57 %، يليه سهم «الوطنية للتكافل» بنسبة 52.7 %، فيما جاء سهم «الاتحاد للتأمين» في صدارة الأسهم المتراجعة، بنسبة 49.72 %، ثم سهم «البنك العربي المتحد» بانخفاض 44.19 %، يليه سهم «رأس الخيمة للدواجن»، بتراجع قدره 44.12%.

وانفرد الأجانب بالشراء العام الماضي، بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 16.6 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 13.8 مليار درهم، بصافي استثمار 2.79 مليار درهم، بينما مال المواطنون والخليجيون والعرب نحو البيع، بصافي استثمار 2.79 مليار درهم، موزعة بواقع 1.92 مليار للمواطنين، و618.4 مليوناً للخليجيين، و245.4 مليوناً للعرب.

أيضاً مالت تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء في سوق أبوظبي، بمشتريات قيمتها 28.8 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 26.7 ملياراً، وبصافي استثمار 2.09 مليار، بينما اتجه الأفراد نحو البيع، بعد تحقيق مبيعات بنحو 12.8 مليار درهم، مقابل مشتريات بنحو 10.7 مليارات، بصافي استثمار 2.09 مليار.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي، بضغط من انخفاض قطاع العقار بنسبة 38.9 %، نتيجة نزول «إعمار» 40.5 %، و«داماك» 54.2 %، و«أرابتك» 20.2 %، و«الاتحاد العقارية» 58.7 %، و«ديار» 30.4%، و«إعمار مولز» 15.9 %، و«إعمار للتطوير» 13.36 %، و«دريك آند سكل» 83.6%.

وزاد وتيرة هبوط السوق، انخفاض قطاع البنوك 6.4 %، مع تراجع «دبي الإسلامي» 19.2 %، فيما قلص صعود «الإمارات دبي الوطني» من وتيرة هبوط القطاع، مع ارتفاعه بنسبة 8.4 %. ونزل أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 44 %، بضغط هبوط «دبي للاستثمار» 47.7 %، وسهم «سوق دبي» بنسبة 28.9 %، و«شعاع كابيتال» 32.2 %.

كما انخفض قطاع النقل بنسبة 10.24 %، مع تراجع «الخليج للملاحية» 35.38 %، و«العربية للطيران» 17.7 %، و«أرامكس» بنحو 0.23 %. وهبط قطاع التأمين بنحو 9.4 %، بضغط انخفاض سهم «أمان» 43.8 %، و«دار التكافل» 46.4 %، و«سلامة» 13%.

إعمار العقارية

وهيمن سهم «إعمار العقارية»، على النشاط خلال العام، بسيولة 9.7 مليارات، تلاه سهم «جي إف إتش»، مستقطباً سيولة بنحو 7.2 مليارات، و«دبي الإسلامي» بتداولات 5.6 مليارات. وكان سهم «غلفا للمياه»، الأكثر صعوداً خلال العام الماضي، بنسبة 113 %، ثم «الإسكندنافية للتأمين» 16.8 %، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 14.7 %، تلاه «بنك المشرق» بارتفاع 11.4%.

وكان سهم «دريك آند سكل»، الأكثر هبوطاً، بنسبة 83.6 %، رغم تعليق التداول على السهم، اعتباراً من منتصف نوفمبر الماضي، وحتي إشعار آخر، بعد إعلان الشركة عن تسجيلها خسارة بنحو 662 مليون درهم، بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2018، ثم حل في المرتبة الثانية سهم «أملاك للتمويل»، بانخفاض 63.3 %، و«دي إكس بي» متراجعاً 63%.

ومالت تداولات المستثمرين العرب والخليجين والأجانب نحو البيع في سوق دبي، خلال النصف الثاني من 2018، بمبيعات بنحو 9.46 مليارات درهم، مقابل مشتريات بنحو 9.19 مليارات درهم، بصافي استثمار 276.2 مليون درهم، منها 147.3 مليوناً للأجانب، و78.47 مليوناً للخليجيين، و50.3 مليوناً للعرب.

بينما انفرد المواطنون بالشراء بصافي استثمار 276.2 مليون درهم، بعد تحقيق مشتريات بنحو 13.39 مليار درهم، مقابل مبيعات 13.1 ملياراً.

وعلى صعيد المؤسسات، فقد اتجهت نحو الشراء في سوق دبي خلال الستة أشهر الماضية، بعد تحقيق مشتريات بنحو 11.26 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 10.8 مليارات درهم، بصافي استثمار 377.5 مليون درهم، فيما مال الأفراد نحو البيع، بعد تحقيق مبيعات 11.6 مليار درهم، مقابل مشتريات بنحو 11.32 ملياراً، بصافي استثمار 377.5 مليون درهم.

ديسمبر

وخلال شهر ديسمبر الماضي، انخفض سوق دبي بنسبة 5.21 %، بينما صعد سوق أبوظبي بأكثر من 3 %. أما بالنسبة للربع الرابع من 2018، فقد تراجع سوق دبي بنسبة 10.7 %، وهبط سوق أبوظبي بنحو طفيف بلغ 0.4%.

عطلة

أعلنت أسواق المال في الدولة، تعليق تداولاتها اليوم، الثلاثاء، بمناسبة العطلة الرسمية للسنة الميلادية الجديدة.

وقال سوقا دبي وأبوظبي الماليان، إن الثلاثاء الموافق 1 يناير، يوم عطلة، على أن يستأنف السوقان نشاطهما غداً الأربعاء.

Ⅶ إفصاحات

أعلنت شركة الخليج للملاحة أن مجموعة تبارك للاستثمار تتمتع بكامل حقوق المنتفع الرئيسي من أسهم عددها 137.439 مليون سهم تعادل 14.95% من رأسمال الشركة مسجلة باسم مصرف عجمان، وأن جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد تتمتع بكامل حقوق المنتفع الرئيسي من أسهم عددها 29.840 مليون سهم نسبتها 3.25% من رأس المال مسجلة أيضاً باسم المصرف.

أعلنت شعاع كابيتال شراء نحو 425 ألف سهم بسعر 0.81 درهم للسهم (متوسط سعر الشراء) الأحد الماضي تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وتبلغ الأسهم المتبقية 81.74 مليون سهم.

وافقت الجمعية العمومية لشركة غلفا للمياه الأحد على استمرار الشركة في نشاطها، وعلى خطة معالجة الخسائر والفترة الزمنية لتنفيذها، وقام مجلس إدارة الشركة بانتخاب خليفة حسن الحمادي رئيساً للمجلس، وأحمد يوسف خوري نائباً له، ومرعي وليد سكرتيراً.

اجتمع مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات أمس لمراجعة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات والموافقة عليها والاطلاع على سير العمل بالشركة.

قام مصرف السلام ــ البحرين المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء 4.846 ملايين سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 24.28 مليون سهم إلى 29.124 مليون سهم (1.360% من الأسهم الصادرة) وذلك بتاريخ 27 و30 ديسمبر 2018.

قامت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت بإقراض شركتها التابعة شركة نور للاستثمار المالي مبلغ 16 مليون دينار كويتي يتم إعادة سداده على مدى سنتين.

حصل المصرف الخليجي التجاري المدرج في بورصتي دبي والبحرين على عدم ممانعة مصرف البحرين المركزي على تجديد الفترة المسموحة لتداول أسهم الخزينة لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ 30 ديسمبر 2018، بحيث لا يتجاوز 10% من الأسهم الصادرة.