الأسهم خضراء في آخر جلسات 2018

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أنهت أسواق الأسهم المحلية آخر جلسات «2018» بمكاسب قياسية بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 13.1 مليار درهم مدعومة بعمليات إعادة شراء استهدفت كل القطاعات مع التركيزعلى الأسهم القيادية التي وصلت لمستويات سعرية جاذبة. وارتفع سوق دبي 2.4% أو ما يعادل 59.3 نقطة.

وهي أكبر وتيرة مكاسب منذ عام ونصف العام وتحديداً في يونيو 2017، ليصل إلى مستوى 2529.75 نقطة بدعم من ارتفاع «إعمار» 3.25% و«الإمارات دبي الوطني» 5.8% و«دبي الإسلامي» 0.81% و«داماك» 4.14%، و«دبي للاستثمار» 0.8 %.

وربح سوق أبوظبي 91.7 نقطة أو 1.9%، مسجلاً أكبر صعود يومي في 3 أسابيع، ليغلق مستقراً عند 4915.07 نقطة مع ارتفاع أسهم «أبوظبي الأول» 1.7%، و«اتصالات» 0.6%، و«الدار» 3.9%، و«أدنوك» 1.31%، و«دانة غاز» 12.5%.

وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة «جلوبال»، إن الأسواق حققت أداء قوياً خصوصاً في ظل مساعي الصناديق والمحافظ لتحسين الإغلاقات السنوية مع تقفيل السنة المالية إلى جانب اقتناص الفرص المتاحة وإعادة التمركز في الأسهم وبناء مراكز مالية جديدة. وبلغت سيولة السوقين 316.1 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بـ 50 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بـ 50 مليوناً. ومالت تداولات العرب والأجانب والخليجيين نحو التسييل بـ 14.1 مليوناً، منها 6.2 ملايين للعرب، و7 ملايين للخليجيين، و775 ألف درهم للأجانب، بينما انفرد المواطنون بالشراء، بـ 14.1 مليوناً.