«القدرة القابضة» تؤجل سداد الدفعة الثانية من توزيعات أرباح 2017

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت شركة «القدرة القابضة» إن ظروفاً قاهرة حالت دون تمكّن مجلس الإدارة من إمكانية تنفيذ كامل قرار الجمعية العمومية الخاص بتوزيع الدفعة الثانية من الأرباح قبل نهاية العام 2018.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي أمس أنها وزّعت ما نسبته 4.5% من الأرباح في شهر مايو الماضي، فيما لم يتم توزيع الدفعة الثانية بسبب ظروف حالت دون تنفيذ القرار، لذا سيقوم المجلس بعرض مقترح على المساهمين في الجمعية العمومية المقبلة لعرض تاريخ الدفعة الثانية من توزيعات أرباح 2017 وفق جدول زمني توافق عليه الجمعية.

وكانت الجمعية العمومية لشركة القدرة القابضة أقرت في أبريل الماضي توزيع أرباح بنسبة 9% عن العام 2017.