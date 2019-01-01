محللون: المحفزات تدعم أسواق الإمارات في 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد محللون اقتصاديون أن حزمة المحفزات الاقتصادية من المتوقع أن تنعش أسواق الإمارات، خلال العام الجديد.

وذلك من خلال تأثيراتها الإيجابية على أرباح الشركات، حتى وإن ظلت الأسواق العالمية تعاني من التقلبات.وقال طارق قاقيش، المدير الإداري بقسم إدارة الأصول لدى شركة «ميناكورب فاينينس»: «أسواق الإمارات تتداول بأسعار منخفضة مقارنة مع الأسواق الإقليمية والناشئة عالمياً، وبالتالي، فإن تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي عليها سيكون محدوداً».

وقال بارث كيكاني، مدير قسم الدخول الثابتة بإدارة الأصول لدى «بنك الإمارات دبي الوطني»: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً لاقتصاد الإمارات في 2019. كما سنرى تركيزاً على البنوك التي يتوقع أن تكون أكثر الرابحين.