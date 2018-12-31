أسواق الأسهم تستهل الأسبوع على تباين

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، وسط سيولة شحيحة، مع استمرار حالة الحذر والترقب المسيطرة على المعنويات، في ظل عدم إقبال المستثمرين على المخاطرة، مع غياب المحفزات، واستمرار القلق بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي. وصعد سوق دبي هامشياً بنسبة 0.04 %، ليغلق مستقراً عند 2470.45 نقطة مع صعود أسهم العقارات والاستثمار، بينما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.16 %، أو ما يعادل 7.89 نقاط، ليغلق عند مستوى 4823.34 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات.

وظلت السيولة شحيحة مع بلوغها أمس 130.6 مليون درهم، موزعة بواقع 89.8 مليوناً في دبي، و40.79 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 157.27 مليون سهم، منها 134.27 مليوناً في دبي، و23 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2076 صفقة.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي مكاسب قطاع العقار بنسبة 0.46 %، مع صعود «إعمار العقارية» 0.25 %، و«إعمار للتطوير» 0.45 %، و«أرابتك» 0.54%، و«داماك» 0.69 %، و«الاتحاد العقارية» 1.23 %. كما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.33 %، نتيجة ارتفاع سهم «سوق دبي المالي» 1.14%، و«شعاع كابيتال» 1.25 %، واستقرار «دبي للاستثمار».

في المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.27 %، مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.8 %، وذلك رغم صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.24 %. ونزل قطاع النقل بنسبة 0.48 %، مع انخفاض «العربية للطيران» 1.48 %، فيما صعد «الخليج للملاحة» 1.87 %، واستقر «أرامكس» دون تغيير.

وتصدر «جي إف إتش» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 28.37 مليون درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات بقيمة 18.3 مليون درهم. وسجل سهم «جي إف إتش»، أكبر ارتفاع بنسبة 9.15 %، إلى 0.93 درهم، فيما كان «المصرف الخليجي» الأكثر هبوطاً بنسبة 5.52%، إلى 0.63 درهم.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي، مع هبوط قطاع البنوك بنسبة 0.49 %، بضغط نزول «أبوظبي الأول» 0.57 %، و«أبوظبي التجاري» 0.24 %، و«أبوظبي الإسلامي» 1.52 %. كما نزل قطاع الاتصالات بنحو 0.35 %، مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.23 %، مع صعود «إشراق» بنسبة 3.29 %، واستقرار «الدار» دون تغيير. كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 3.18 %، مع ارتفاع «دانة غاز» بنحو 2.77 %، و«طاقة» 11.11 %. وتصدر سهم «اتصالات» النشاط، بسيولة 10.2 ملايين درهم. وسجل سهم «أغذية» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 11.54 %، إلى 4.35 دراهم، فيما كان «العالمية القابضة» الأكثر هبوطاً بنحو 5.2 %، إلى 0.9 درهم.

الأجانب

ومالت تداولات المستثمرين الخليجيين والعرب والمواطنين إلى الشراء بصافي استثمار 11.39 مليون درهم، منها 132.9 ألف درهم للخليجيين، و3.89 ملايين للعرب، و7.36 ملايين للمواطنين، بينما مال الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 11.39 مليوناً. وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، مع اتجاهها نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 5.15 ملايين درهم، فيما اتجهت نحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 7.7 ملايين.

0.17 %

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.17 %، إلى 3023.32 نقطة، بعد التداول على 19.39 ألف سهم، بقيمة 237.5 ألف درهم، من خلال 9 عمليات. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 3350 عقداً، بقيمة 645.89 ألف درهم، من خلال 8 عمليات، حيث ارتفعت عقود «جي إف إتش» 9.14 %، وعقود «إعمار» 0.23 %، بينما تراجعت عقود «دبي الإسلامي» 0.82 %.

إفصاحات

ـــ وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية خلال اجتماعه الخميس على قرار شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها، على أن يتم تنفيذ القرار بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

ـــ قالت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت إن قرار توزيع الأرباح للسنة الجارية سيعتمد على النتائج المالية لنهاية العام، وتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين ومصرف البحرين المركزي.

ـــ أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت عن تغييرات بمجلس إدارتها حيث استقال ديفيد جوناثان مارشال من المجلس، وتم تعيين علي راشد المزروعي وفقاً لقرارات المجلس الصادرة في 21 ديسمبر الجاري على أن يصبح القرار ساري المفعول بشكل فوري ويخضع لإعادة التعيين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

ـــ تعقد شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» اجتماع مجلس إدارتها اليوم لاستعراض التدفقات النقدية للشركة وموقف القروض البنكية الممنوحة.

ـــ تقرر تأجيل اجتماع عمومية بنك الاستثمار التي كان مقرراً انعقادها أول أمس إلى 8 يناير للنظر في عرض من حكومة الشارقة للدخول كشريك استراتيجي.

ـــ واصلت شركة «إشراق العقارية» برنامج شراء أسهمها المعتمد من الهيئة بعدما أضافت في جلسة الخميس نحو 485 ألف سهم بسعر 0.426 درهم ونفذت الصفقة من خلال الوسيط «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية».