ارتفاع عدد حفارات النفط في أميركا

المصدر: نيويورك- رويترز

أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي على الرغم من أن أسعار الخام هبطت إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف، وتتجه إلى إنهاء العام على خسائر تزيد على 20%.وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر النفطي أضافت حفارتين اثنتين في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من ديسمبر ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 885.

وعلى مدار الشهر تراجع عدد الحفارات بواقع اثنتين، وهو أول انخفاض في ستة أشهر، لكنه زاد بمقدار 22 حفارة في الربع الأخير.

وارتفع عدد الحفارات على مدار العام بمقدار 138 حفارة.