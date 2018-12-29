واردات آسيا من النفط الإيراني تنخفض لأدنى مستوياتها

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت بيانات حكومية وأخرى لتتبع السفن أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام خلال الشهر الماضي، مع دخول العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية حيز التنفيذ في نوفمبر. ووفقاً للبيانات، استوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي نحو 664 ألفاً و800 برميل يومياً من إيران، بانخفاض 12.7 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن كوريا الجنوبية خفّضت الواردات إلى صفر للشهر الثالث في نوفمبر، واقتفت اليابان أثرها. وواردات الهند في نوفمبر منخفضة بنحو 40 في المئة عنها في أكتوبر الماضي. ومن المنتظر أن ترتفع واردات آسيا من نفط إيران في ديسمبر بعد أن منحت الولايات المتحدة ثماني دول استثناءات من العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية لمدة 180 يوماً.

وتعافت واردات الصين من نفط إيران لتقترب من 390 ألف برميل يومياً في نوفمبر، ارتفاعاً من نحو 247 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات. وتستعد اليابان وكوريا الجنوبية لاستئناف واردات النفط من إيران في أوائل 2019.

ومن المتوقع أن تقيد الهند مشترياتها الشهرية من النفط الإيراني عند 1.25 مليون طن، أو ما يعادل تسعة ملايين برميل، خلال فترة الاستثناء من نوفمبر.