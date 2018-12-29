الذهب لأعلى مستوى في 6 أشهر

المصدر: بنجالورو - رويترز

قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر أمس وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر. وارتفع الذهب 0.5 % إلى 1281.08 دولاراً للأوقية خلال جلسة أمس، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأميركية. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1281.39 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة.